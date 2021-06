Aprueba Cámara baja de EEUU convertir ‘Juneteenth’ en feriado

Sheila Jackson Lee

(Bloomberg) -- La Cámara de Representantes votó para hacer del 19 de junio un feriado federal que conmemore el fin de la esclavitud en Estados Unidos, y envió la legislación al presidente Joe Biden para su firma.

La legislación para establecer el “Juneteenth”, Día de la Liberación de la Esclavitud, pasó con 415 votos a favor y 14 en contra este miércoles, un día después de que el Senado la aprobó de forma unánime.

“Con este paso, el Congreso está asegurando que uno de los eventos más trascendentales de nuestra historia durante 150 años, particularmente para los estadounidenses negros, sea oficialmente reconocido y consagrado en nuestros libros de historia, y que ocupe un lugar de honor en nuestra nación”, dijo el miércoles la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en el pleno antes de la votación.

La fecha conocida como el 19 de junio marca el día en que se ordenó la liberación de los últimos afroamericanos esclavizados después de que las tropas de la Unión llegaran a Galveston, Texas, tres años después de la Proclamación de Emancipación. Texas fue el último estado confederado donde el Ejército Federal restableció su autoridad, y donde la noticia del fin de la Guerra Civil y la abolición de la esclavitud tardó dos meses en llegar.

“Quiero hacer del ‘Juneteenth’ un feriado federal que conmemore el fin de la esclavitud, el pecado original de Estados Unidos, y que se convierta en un día de celebración, que acabe con la división racial hasta lograr un punto de unidad en esta Tierra”, señaló la demócrata de Texas Sheila Jackson Lee.

