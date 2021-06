AMP.- O.Próximo.- Israel lanza nuevos ataques aéreos sobre supuestos objetivos de Hamás en el norte de Gaza

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Ejército de Israel ha lanzado este jueves nuevos ataques aéreos sobre supuestos objetivos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la ciudad de Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza.



El ataque ha sido anunciado en un primer momento por la agencia palestina de noticias WAFA, que ha informado de una serie de redadas por parte de las fuerzas israelíes en varios edificios en las ciudades de Beit Lahia, Jabalia y Khan Yunis.



Posteriormente, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han trasladado que su ofensiva ha alcanzado "complejos militares" de Hamás, además de "plataformas de lanzamiento de proyectiles", y que se ha producido como respuesta a los recientes globos incendiarios que arrojados desde Gaza han ocasionado varios incendios en el sur de Israel.



Hasta el momento no se han registrado ni heridos ni fallecidos, solo daños materiales, aunque los ataques de este jueves han sido de mayor intensidad que los que se lanzaron el martes por este mismo motivo, informa 'Times of Israel'.



Las FDI han comunicado que tras evaluar la situación se ha dado orden para preparar cualquier escenario posible, incluida la reanudación de los combates" si continúan "las actividades terroristas desde la Franja de Gaza", de las que ha responsabilizado a Hamás.



En este sentido va dirigido el contenido de unos informes a los que ha tenido acceso la cadena de televisión Canal 13, en los que la delegación israelí que se encuentra en El Cairo para seguir negociando la paz ha advertido de que si continúa el lanzamiento de globos, Israel podría tomar la decisión de iniciar una ofensiva como la de aquellos once días.



Estas mismas fuentes afirman que Hamás considera que los globos son parta de una "acción popular" legítima contra Israel y no una violación del alto al fuego sellado el 20 de mayo, que una vez más se tambalea tras los últimos choques entre palestinos y las fuerzas de seguridad de Israel durante la Marcha de las Banderas.



Al menos una treintena de palestinos resultaron heridos en unas jornadas en las que se registraron varios incendios en el sur de Israel como consecuencia del lanzamiento de globos incendiarios, por parte de los manifestantes.