Altuve pega dos jonrones y hace historia; Tatis Jr. lidera la Nacional

Houston (EE.UU.), 17 jun (EFE).- El segunda base venezolano José Altuve empuñó el bate de poder y conectó dos cuadrangulares que le permiten escribir su nombre en el libro histórico de las Grandes Ligas y ser el latinoamericano más destacado de la jornada.

Por su parte, el dominicano Fernando Tatis Jr., se mantiene en el camino de los bates explosivos y volvió a sacar chispas con el tolete, afianzándose líder de la Liga Nacional en ese apartado, y sublíder de las Mayores.

Altuve pegó dos cuadrangulares para los Astros de Houston, que derrotaron 8-4 a los Vigilantes de Texas, y llegó a los 15 jonrones después de botar la pelota fuera del parque por segundo día consecutivo y suma tres cuadrangulares en dos días.

El venezolano inició el castigo contra los Vigilantes en el primer episodio al castigar los lanzamientos del abridor Jordan Lyles, sin corredores por delante ni outs en la entrada.

En el octavo episodio volvió a conectar batazo de cuatro esquinas sin compañeros por delante ante los disparos del cerrador Ian Kennedy con dos outs en la entrada.

El primer jonrón de la noche de Altuve voló sobre la barda del jardín central, mientras que el segundo, un batazo de 392 pies, lo hizo por la izquierda.

El venezolano hizo historia en las Grandes Ligas al pegar un cuadrangular en el primer partido después de conectar grand slam la noche anterior, en la décima entrada y que definió el triunfo de los Astros por 6-3.

Altuve conectó un disparo a las vías del tren en la parte superior del jardín izquierdo con dos outs en la octava entrada para extender la ventaja a 8-4 y darle su quinto partido de jonrones múltiples en su carrera.

El receptor puertorriqueño Martín Maldonado (5) también se voló la barda en la segunda entrada, sin compañeros en el camino contra la serpentina de Lyles.

El bateador emergente Charlie Blackmon aportó en la novena entrada un sencillo que produjo la carrera con la que los Rockies de Colorado vencieron 8-7 a los Padres de San Diego, que siguieron sin aprovechar otro cuadrangular de Tatis Jr.

Tatis Jr., de 22 años, disparó un cuadrangular de 145 metros, el más largo de su carrera, para tomar el liderato de la Liga Nacional con 21 bambinazos.

También bateó un doble, pero no pudo impedir que los Padres llegaran a 13 derrotas en sus últimos 17 partidos.

El jardinero izquierdo dominicano Raimel Tapia sumó tres imparables para llegar a 13 partidos en fila con al menos un imparable, la racha más larga de su carrera.

El antesalista dominicano José Ramírez conectó jonrón y remolcó tres carreras en el triunfo de los Indios de Cleveland por 8-7 sobre los Orioles de Baltimore.

Ramírez (15) conectó de cuatro esquinas en el primer episodio sin corredores por delante, al cazar la serpentina del abridor Keegan Akin, cuando restaba sólo un out para concluir el episodio.

El segunda base venezolano César Hernández conectó triple de dos carreras y Ramírez agrego dos hits y anotó dos veces para los Indios, que se movieron nueve juegos por encima del porcentaje de .500., la mejor marca de la temporada.

El bateador designado dominicano Nelson Cruz conectó cuadrangular para los Mellizos de Minnesota, que derrotaron 7-2 a los Marineros de Seattle.

Cruz (14) pegó de vuelta completa en la quinta entrada llevando a dos corredores por delante.

El dominicano encontró los lanzamientos del abridor Justus Sheffield y le botó la pelota del campo cuando no había outs en la entrada.

El bateador designado dominicano Gary Sánchez mandó la pelota a la calle en el séptimo episodio y los Yanquis de Nueva York vencieron 3-2 a los Azulejos de Toronto.

En la parte alta de la séptima entrada Sánchez (10) jonroneó llevando a un corredor en el camino contra los lanzamientos del abridor Ross Stripling.

El dominicano conectó de cuatro esquinas un batazo de 446 pies sobre la barda del jardín izquierdo y empujó a la timbradora a su compatriota el guardabosques Miguel Andújar.

El lanzador panameño Paolo Espino se erigió en el gran protagonista del triunfo conseguido por su equipo de los Nacionales de Washington de 3-1 ante los Piratas de Pittsburgh al ser que el primero que logra desde que está en las Grandes Ligas.

Espino, de 34 años, dominó desde el montículo y el primera base Josh Bell conectó un jonrón de dos carreras ante su exequipo y los Nacionales se quedaron con la victoria y barrieron la serie de tres partidos.

El veterano lanzador panameño, que puso su marca en 1-2, permitió tres imparables en cinco entradas en blanco. Ponchó a dos bateadores rivales y regaló una base por bolas.

Con el abridor estelar Max Scherzer lesionado (ingle) y colocado el martes en la lista de 10 días, los Nacionales debatieron a quien utilizar en la rotación antes de elegir a Espino, quien realizó la quinta apertura de su carrera en Grandes Ligas e hizo la diferencia ganadora.