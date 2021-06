Algunas materias primas han borrado todas las ganancias de 2021

(Bloomberg) -- A pesar de todo lo que se habla del auge de las materias primas, algunos mercados ya han borrado las ganancias acumuladas en el año y otros están cerca de hacerlo.

Los futuros de la soja borraron su avance de 2021 y han caído más de 20% desde un máximo de ocho años alcanzado en mayo. El maíz y el trigo también han retrocedido desde máximos de varios años, mientras que el níquel, el azúcar, el algodón e incluso la madera han descendido recientemente. El oro, el platino y la plata ha bajado este año.

Si bien las materias primas como el petróleo que se benefician de la reapertura de las economías siguen subiendo, las ganancias están disminuyendo debido a la mejora de la oferta de algunas, como la soja, y las preocupaciones sobre la demanda de otras, como la plata. Muchas también se han visto afectadas por los esfuerzos de China por frenar la inflación y las señales de la Reserva Federal de aumentos de las tasas de interés. En este contexto, el dólar ha subido y el índice de materias primas de Bloomberg se prepara para su peor semana desde el inicio de la pandemia.

“La aversión al riesgo está en primera línea gracias a las palabras ‘hawkish’ de la Fed, que se produjeron tras las directrices del Gobierno chino durante las semanas anteriores”, dijo Michael Cuoco, jefe de ventas de fondos de cobertura para metales y materiales a granel de StoneX Group. “Los estímulos de los bancos centrales ayudaron a que los mercados cobraran fuerza en la primavera de 2020, y ahora hay un poco de reseteo macro”.

El enfriamiento de muchas materias primas se produce después de que el índice de materias primas de Bloomberg alcanzara máximos de varios años. Analistas, incluidos los de Trafigura Group, han dicho que la escasez de suministros y la demanda desenfrenada apuntan a la posibilidad de que se produzca otro superciclo, es decir, un período prolongado durante el cual los precios están muy por encima de su tendencia a largo plazo.

Un indicador del dólar extendía sus ganancias el jueves después de registrar su mayor alza en un año el miércoles, haciendo que las materias primas sean menos atractivas para los inversionistas que tienen otras monedas. Un gran retroceso en muchos productos básicos y la temporalidad explican parte de la reciente caída a medida que se renuevan los contratos de futuros.

Campaña China

China ha intensificado su campaña para frenar los precios y reducir la especulación en un intento por aliviar la amenaza que supone para su economía el aumento de los precios de las materias primas. El máximo responsable de la planificación económica del país reafirmó el jueves su intención de enfriar las materias primas y dijo que liberará metales de las reservas estatales en el momento oportuno para devolver los precios a un rango normal.

La mejora del tiempo en las regiones productoras también ha afectado los precios de muchos productos agrícolas. Gracias a las recientes lluvias, los futuros del maíz están en camino de sufrir su mayor caída mensual desde 2011 y los de la soja, el mayor descenso desde 2016.

“La volatilidad que estamos viendo ahora tiene que ver con el clima”, dijo Stephen Nicholson, analista senior de cereales y oleaginosas de Rabobank, en una entrevista telefónica el jueves.

La caída de muchos precios de recursos se profundizó esta semana después de que funcionarios de la Fed aceleraran el ritmo previsto de endurecimiento de la política monetaria, alimentando las preocupaciones de que el banco central de Estados Unidos pronto reducirá el estímulo que ayudó a impulsar ganancias estelares de los metales, la agricultura y la energía.

