Agenda internacional AFP de los próximos 7 días

VIERNES 18 DE JUNIO DE 2021

América;

BOGOTÁ (Colombia) - Manifestaciones contra el gobierno (hasta el 30 de junio) (VIDEO LIVE VIDEO)

QUEBEC (Canadá) - Sospechoso de ataque con espada durante Halloween comparece en tribunal 13H30

NACIONES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis en Birmania 14H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

SAN ISIDRO (Argentina) - Indagan al jefe de enfermeros en la causa por la muerte de Maradona 15H00

Europa;

VENECIA (Italia) - 17a bienal de arquitectura (hasta el 21 de noviembre) (FOTOS VIDEO)

GINEBRA (Suiza) - ACNUR publica informe anual con cifras mundiales de refugiados y otras personas desplazadas en 2020 (VIDEO)

(+) ÁMSTERDAM (Holanda) - Museo de Amsterdam inaugura muestra sobre carroza real criticada por decoración de la época colonial (VIDEO)

(*) BERLÍN (Alemania) - Cena de trabajo entre Merkel y Macron 16H30 (VIDEO LIVE VIDEO FOTOS)

VIENA (Austria) - Reunión de firmantes del acuerdo nuclear con Irán (hasta el 2 de julio) (VIDEO FOTOS)

PARÍS (Francia) - Juicio contra el expresidente Sarkozy por presunto financiamiento ilegal de campaña electoral (hasta el 22 de junio) (LIVE VIDEO INFOGRAFÍA VIDEO FOTOS)

GINEBRA (Suiza) - Reunión de la OIT (hasta el 19) (VIDEO)

AIX-EN-PROVENCE (Francia) - Juicio de apelación de dos pilotos acusados de tráfico de 680kg de cocaína desde República Dominicana (hasta el 9 de julio) (FOTOS VIDEO)

ROMA (Italia) - Muestra sobre Damien Hirst en la Galería Borghese (hasta el 10 de octubre) (VIDEO FOTOS)

MARSELLA (Francia) - Exposición sobre los Rolling Stones "Unzipped" (hasta el 5 de septiembre) (VIDEO FOTOS)

PARÍS (Francia) - Subasta de copia famosa de la Mona Lisa

PARÍS (Francia) - Reunión anual de los firmantes del Tratado Antártico (hasta el 25)

MOSCÚ (Rusia) - Visita del canciller de Bielorrusia (VIDEO LIVE VIDEO)

LUXEMBURGO (Luxemburgo) - Reunión de ministros de Finanzas de la UE (VIDEO LIVE VIDEO FOTOS)

MILÁN (Italia) - Semana de la moda de Milán (hasta el 21)

LISBOA (Portugal) - El Partido Socialista del primer ministro Antonio Costa elige a su nuevo secretario general (hasta el 19)

(+) MÓNACO (Principado de Mónaco) - Festival de televisión de Montecarlo 07H00 (hasta el 22) (FOTOS)

BERLÍN (Alemania) - Discurso de Merkel ante conferencia nacional sobre aviación 08H30 (FOTOS)

(+) CIUDAD DEL VATICANO (Santa Sede) - El papa Francisco recibe en audiencia a la presidente de Georgia Salome Zourabichvili 08H30

(+) WATERLOO (Bélgica) - President de la Generalitat, Pere Aragonès, se reúne con Carles Puigdemont 10H00 (FOTOS VIDEO LIVE VIDEO)

(+) MADRID (España) - Llega a Madrid una marcha de respaldo a la independencia del Sáhara Occidental 10H30

Oriente Medio y África del Norte;

IRÁN - Elección presidencial (FOTOS ARCHIVO FOTOS VIDEO LIVE VIDEO)

MARRUECOS - Operaciones militares conjuntas de EEUU con países africanos (VIDEO)

(+) TÚNEZ (Túnez) - Protestas contra la violencia policial 16H00

Asia-Pacífico;

NAYPYIDAW (Birmania) - Juicio contra Aung San Suu Kyi (hasta el 26 de julio)

África;

NIAMEY (Níger) - Campaña de vacunación masiva contra el covid-19 (hasta el 22)

Deportes;

Europe - Fútbol: Eurocopa-2020 (hasta el 11 de julio) (VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS FOTOS)

BRASIL - Fútbol: Copa América 2021 (hasta el 10 de julio) (FOTOS VIDEO)

LE CASTELLET (Francia) - Auto: Temporada de Fórmula 1 - Grand Prix de France 2021 (hasta el 20) (FOTOS)

LONDRES (Reino Unido) - Tenis: ATP tour 2021, Torneo de Queen’s (hasta el 20)

BIRMINGHAM (Reino Unido) - Tenis: WTA tour 2021, Birmingham Classic (hasta el 20)

LONDRES (Reino Unido) - Carrera hípica de Royal Ascot (hasta el 19)

SAN DIEGO (Estados Unidos) - Golf: PGA Tour 2021, PGA Tour - U.S. Open 20202021 (hasta el 20)

RÍO DE JANEIRO (Brasil) - Fútbol: Copa América 2021, 1ª ronda 2e jornada - Grupo B - Brasil vs Perú 00H00 (VIDEO FOTOS)

SAN PETERSBURGO (Rusia) - Fútbol: Eurocopa-2020, 1ª ronda 2e jornada - Grupo E - Suecia vs Eslovaquia 13H00 (FOTOS)

GLASGOW (Reino Unido) - Fútbol: Eurocopa-2020, 1ª ronda 2e jornada - Grupo D - Croacia vs República Checa 16H00 (FOTOS)

LONDRES (Reino Unido) - Fútbol: Eurocopa-2020, 1ª ronda 2e jornada - Grupo D - Inglaterra vs Escocia 19H00 (FOTOS)

CUIABÁ (Brasil) - Fútbol: Copa América 2021, 1ª ronda 2e jornada - Grupo A - Chile vs Bolivia 21H00 (VIDEO FOTOS)

SÁBADO 19 DE JUNIO DE 2021

Mundo;

MUNDO - Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos

América;

CIUDAD JUÁREZ (México) - Reapertura de la frontera México-EEUU cerrada por la pandemia (VIDEO)

Europa;

(+) VARSOVIA (Polonia) - Marcha del orgullo gay 12H00 (FOTOS VIDEO)

ESTRASBURGO (Francia) - Abre con sesión plenaria conferencia sobre el futuro de Europa

(+) VIENA (Austria) - Marcha del orgullo gay 12H00 (FOTOS)

Deportes;

BRASILIA (Brasil) - Fútbol: Copa América 2021, 1ª ronda 2e jornada - Grupo A - Argentina vs Uruguay 00H00 (VIDEO FOTOS)

BUDAPEST (Hungría) - Fútbol: Eurocopa-2020, 1ª ronda 2e jornada - Grupo F - Hungría vs Francia 13H00 (FOTOS)

MÚNICH (Alemania) - Fútbol: Eurocopa-2020, 1ª ronda 2e jornada - Grupo F - Portugal vs Alemania 16H00 (FOTOS)

SEVILLA (España) - Fútbol: Eurocopa-2020, 1ª ronda 2e jornada - Grupo E - España vs Polonia 19H00 (FOTOS)

DOMINGO 20 DE JUNIO DE 2021

Mundo;

MUNDO - Día Mundial del Refugiado

América;

MIAMI (Estados Unidos) - El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, viajará a Miami para someterse a una operación en el área lumbar (hasta el 30)

Europa;

ARMENIA - Elecciones legislativas (FOTOS VIDEO LIVE VIDEO)

BERLÍN (Alemania) - 30° aniversario del restablecimiento de Berlín como capital de Alemania reunificada

(+) FRANCIA - Elecciones regionales y locales, primera vuelta (VIDEO LIVE VIDEO)

FRANCIA - Levantamiento del toque de queda nocturno

MOSCÚ (Rusia) - Fin del feriado laboral de una semana declarado por la pandemia

Oriente Medio y África del Norte;

JERUSALÉN - Conferencia internacional sobre investigación sobre el cannabis (hasta el 25)

Asia-Pacífico;

(+) JAPÓN - Fin de medidas de emergencia por el virus (LIVE VIDEO)

Deportes;

LE CASTELLET (Francia) - Auto: Temporada de Fórmula 1 - Grand Prix de France 2021, Grand Prix

ROMA (Italia) - Fútbol: Eurocopa-2020, 1ª ronda 3e jornada - Grupo A - Italia vs Gales 16H00 (FOTOS)

BAKÚ (Azerbaiyán) - Fútbol: Eurocopa-2020, 1ª ronda 3e jornada - Grupo A - Suiza vs Turquía 16H00 (FOTOS)

RÍO DE JANEIRO (Brasil) - Fútbol: Copa América 2021, 1ª ronda 3e jornada - Grupo B - Venezuela vs Ecuador 21H00 (VIDEO FOTOS)

Varios;

Weltraum - Nuevo paseo espacial de los astronautas Shane Kimbrough y Thomas Pesquet (VIDEO)

LUNES 21 DE JUNIO DE 2021

Mundo;

MUNDO - Día Internacional del Yoga

América;

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Blinken habla sobre la promoción de los derechos LGBTQ 17H00

LA HABANA (Cuba) - Cuba suspende depósitos en efectivo en dólares estadounidenses (VIDEO)

Pinaya (Bolivia) - Indígenas aymaras celebran el año nuevo andino (VIDEO)

MÉXICO (México) - México reanuda simulacros nacionales de desastres tras suspenderlos por la pandemia 16H00 (VIDEO FOTOS)

(+) ANTOFAGASTA (Chile) - La minería de cobre en pleno auge mientras en Chile se discute su futuro 20H00 (hasta el 30) (FOTOS VIDEO)

Europa;

(+) ANKARA (Turquía) - Audiencia en corte turca se pronuncia sobre si da lugar a examinar eventual prohibición de partido prokurdo

MOSCÚ (Rusia) - Reunión de Putin con parlamentarios (VIDEO)

REPÚBLICA CHECA - Levantamiento de las restricciones de viajes desde la UE y Serbia

ITALIA - Levantamiento de restricciones de vuelos procedentes de Bangladesh y Sri Lanka

MILÁN (Italia) - Presentación de la colección de moda de Giorgio Armani (FOTOS)

BERLÍN (Alemania) - Reunión Merkel-Draghi previa a la cumbre de la UE

LUXEMBURGO (Luxemburgo) - Reunión de cancilleres de la UE sobre sanciones contra Rusia y Bielorrusia (VIDEO FOTOS)

CRACOVIA (Polonia) - Visita del ministro de Economía Bruno Le Maire

GINEBRA (Suiza) - 47a sesión del Consejo de derechos humanos de la ONU (hasta el 15 de julio)

Asia-Pacífico;

INDIA - Inicio de la campaña de vacunación contra el covid-19

África;

ETIOPÍA - Elecciones legislativas y regionales (VIDEO LIVE VIDEO)

Deportes;

GOIANIA (Brasil) - Fútbol: Copa América 2021, 1ª ronda 3e jornada - Grupo B - Colombia vs Perú 00H00 (VIDEO FOTOS)

ÁMSTERDAM (Holanda) - Fútbol: Eurocopa-2020, 1ª ronda 3e jornada - Grupo C - Macedonia del Norte vs Holanda 16H00 (FOTOS)

BUCAREST (Rumania) - Fútbol: Eurocopa-2020, 1ª ronda 3e jornada - Grupo C - Ucrania vs Austria 16H00 (FOTOS)

SAN PETERSBURGO (Rusia) - Fútbol: Eurocopa-2020, 1ª ronda 3e jornada - Grupo B - Finlandia vs Bélgica 19H00 (FOTOS)

COPENHAGUE (Dinamarca) - Fútbol: Eurocopa-2020, 1ª ronda 3e jornada - Grupo B - Rusia vs Dinamarca 19H00 (FOTOS)

CUIABÁ (Brasil) - Fútbol: Copa América 2021, 1ª ronda 3e jornada - Grupo A - Uruguay vs Chile 21H00 (VIDEO FOTOS)

MARTES 22 DE JUNIO DE 2021

América;

NUEVA YORK (Estados Unidos) - Primarias demócrata y republicana de cara a la elección para la alcaldía de Nueva York (VIDEO)

Europa;

CATANIA (Italia) - Ministros de Trabajo y Educación del G20 (hasta el 23)

PARÍS (Francia) - Semana de la Moda Masculina de París (hasta el 27)

RUSIA - 80º aniversario de la invasión de la Alemania Nazi por la Unión Soviética

LUXEMBURGO (Luxemburgo) - Fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las sanciones contra Venezuela 07H30

LUXEMBURGO (Luxemburgo) - La más alta corte de la UE se pronuncia sobre la controversia por violaciones de los derechos de autor en Youtube 07H30

Asia-Pacífico;

HONG KONG (China) - Court of Appeal to rule on no jury trial for city's first national security accused 03H30

Deportes;

BRASILIA (Brasil) - Fútbol: Copa América 2021, 1ª ronda 3e jornada - Grupo A - Argentina vs Paraguay 00H00 (VIDEO FOTOS)

GLASGOW (Reino Unido) - Fútbol: Eurocopa-2020, 1ª ronda 3e jornada - Grupo D - Croacia vs Escocia 19H00 (FOTOS)

LONDRES (Reino Unido) - Fútbol: Eurocopa-2020, 1ª ronda 3e jornada - Grupo D - República Checa vs Inglaterra 19H00 (FOTOS)

Varios;

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Testimonio del presidente de la Fed sobre gestión de la pandemia 18H00

MIÉRCOLES 23 DE JUNIO DE 2021

América;

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Britney Spears comparece ante corte de Los Ángeles por caso de tenecia de hijos (VIDEO LIVE VIDEO)

SAN ISIDRO (Argentina) - Continúan las indagatorias en la causa por la muerte de Maradona con la declaración del psicólogo 15H00

Europa;

BERLÍN (Alemania) - Nueva ronda de negociaciones de paz sobre Libia (FOTOS VIDEO)

REINO UNIDO - Quinto aniversario del referendum sobre el Brexit (VIDEO)

(+) PARÍS (Francia) - Reabre tras 16 años de obras La Samaritaine en el centro de Paris, ex tienda de almacenes convertida en hotel y centro comercial con tiendas de lujo (VIDEO)

VIENNE (Francia) - Festival Jazz en Viena (hasta el 10 de julio)

LONDRES (Reino Unido) - Sesión parlamentaria de preguntas al primer ministro 11H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

Oriente Medio y África del Norte;

TÚNEZ - Expira el Estado de emergencia vigente desde 2015 en Túnez

Deportes;

SEVILLA (España) - Fútbol: Eurocopa-2020, 1ª ronda 3e jornada - Grupo E - Eslovaquia vs España 16H00 (FOTOS)

SAN PETERSBURGO (Rusia) - Fútbol: Eurocopa-2020, 1ª ronda 3e jornada - Grupo E - Suecia vs Polonia 16H00 (FOTOS)

MÚNICH (Alemania) - Fútbol: Eurocopa-2020, 1ª ronda 3e jornada - Grupo F - Alemania vs Hungría 19H00 (FOTOS)

BUDAPEST (Hungría) - Fútbol: Eurocopa-2020, 1ª ronda 3e jornada - Grupo F - Portugal vs Francia 19H00 (FOTOS)

GOIANIA (Brasil) - Fútbol: Copa América 2021, 1ª ronda 4e jornada - Grupo B - Ecuador vs Perú 21H00 (VIDEO FOTOS)

JUEVES 24 DE JUNIO DE 2021

América;

CUZCO (Perú) - Celebraciones por el Inti Raymi, fiesta del Sol

Europa;

BRUSELAS (Bélgica) - Cumbre de la Unión Europea (hasta el 25) (FOTOS VIDEO LIVE VIDEO)

GIBRALTAR (Reino Unido) - Referendum en Gibraltar sobre el aborto (VIDEO LIVE VIDEO FOTOS)

Asia-Pacífico;

(+) PEKÍN (China) - Rueda de prensa mensual del ministerio de Defensa 07H00

Deportes;

RÍO DE JANEIRO (Brasil) - Fútbol: Copa América 2021, 1ª ronda 4e jornada - Grupo B - Brasil vs Colombia 00H00 (VIDEO FOTOS)

CUIABÁ (Brasil) - Fútbol: Copa América 2021, 1ª ronda 4e jornada - Grupo A - Bolivia vs Uruguay 21H00 (VIDEO FOTOS)

Varios;

(+) OTTAWA (Canadá) - Fin de la subasta de un cuadro pintado por David Bowie

