53-51.Grave tropiezo inaugural de España

La jugadora de la selección española, Leonor Rodriguez (c) entre Volha Ziuzkova (i) Yuliya Rytsikava (d) de la seleccion Bielorrusa, durante el encuentro entre ambas selecciones correspondiente al Eurobasket 2021 que se jugó en el Pabellón de la Fuente de San Luis de Valencia. EFE/Kai Försterling

Valencia, 17 jun (EFE).- La selección española tuvo el peor comienzo posible, con derrota por 53-51, ante una Bielorrusia que sólo fue superior en el rebote, pero la falta de acierto en el tiro fue un lastre demasiado pesado para las jugadoras de Lucas Mondelo.

El equipo español no tuvo el debut soñado. La falta de acierto en el tiro desenfocó el objetivo juramentado de las jugadoras de Mondelo, dedicar la victoria a Alba Torrens y Tamara Abalde, que dieron positivo por COVID y tuvieron que dejar el equipo.

Sólo la defensa salvó a la selección española, que cerró el primer cuarto en desventaja, 14-9, con unos porcentajes de acierto paupérrimos, 3-16 en tiros de 2, uno de 8 en triples y uno de 4 en libres.

Mondelo hizo rotaciones en busca de un quinteto estable y productivo, pero no acabó de encontrar a las jugadoras adecuadas para enfrentarse a una Bielorrusa superior en el rebote y poco más.

Astou Ndour, la mejor anotadora española con 8 puntos, necesitó de dos estancias en el banquillo para comenzar a producir.

Bielorrusia también ayudó con su falta de puntería, cero de 5 triples al descanso, al que se llegó con ventaja mínima para las españolas, 21-22, aunque fueron las bielorrusas las que dominaron este exiguo marcador la mayor parte del tiempo.

El paso por vestuarios no mejoró mucho las cosas, al menos en cuanto a anotación, pero España mantuvo la intensidad defensiva y pudo hacer un par de transiciones para alcanzar una ventaja de 4 puntos, 25-29 (min.22.30).

Sin una tiradora exterior fiable, España tuvo que recurrir a la lucha, al movimiento rápido de balón, a la concentración defensiva para al menos estar por delante mínimamente en el marcador, 29-30 (m.26).

Cada canasta se cotizó a precio de oro y al final del tercer cuarto se llegó con un 35-33 para las bielorrusas después de otro parcial raquítico, 14-11.

En el cuarto de la verdad, el equipo de Mondelo intentó acelerar el balón en ataque en busca de oportunidades, pero un triple de Papova y un par de despistes en defensa volvieron a encender la luz roja en España, 44-38 (m.34).

Cristina Ouviña aceptó la responsabilidad y mantuvo al equipo español en unos momentos más que complicados y a falta de un minuto para el final subió el 49-49 al marcador y a falta de 8.7 segundos el empate a 51 con dos tiros libres.

Bielorrusia atacó y la canasta final de Alexandria Bentley echó por tierra los sueños de victoria de las españolas.

- Ficha técnica:

53 - Bielorrusia (14+7+14+18): Hasper (6), Likhtarovich (2), Papova (19), Rytsikava, Ziuzkova (4) -equipo inicial-, Bentley (13), Inkina, Tarasava (2) y Verameyenka (7).

51 - España (9+13+11+18): Ouviña (11), Palau (2), Rodríguez (3), Gil (4) y Ndour (15) -equipo inicial-, Carrera (4), Casas, Cazorla, Conde, Domínguez (6) y Quevedo (6).

Árbitros: Jelena Tomic (CRO), Geert Jacobs (BEL) y Alexandra Stan (ROM). Sin eliminadas.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada del grupo A del Eurobasket femenino disputado en el pabellón Fuente de San Luis de Valencia ante unos 1.000 espectadores.

Ricardo Molinelli