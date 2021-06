Waymo recauda 2.500 millones de dólares en nueva ronda de financiación

Fotografía del logo de Google, compañía de la cual hace parte Waymo. EFE/EPA/ROMAN PILIPEY/Archivo

Washington, 16 jun (EFE).- Waymo, la compañía de Google dedicada al desarrollo de vehículos sin conductor, anunció este miércoles que recaudó 2.500 millones de dólares en su última ronda de financiación en la que han participado grupos como el Fondo de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá (CPPIB) y el fabricante de componentes de automóviles Magna.

Waymo señaló en un comunicado que utilizará los fondos recaudados para "avanzar Waymor Driver, así como para mantener el crecimiento de nuestro equipo", que en estos momentos está conformado por unas 2.000 personas.

Waymo Driver es el nombre de la tecnología de conducción autónoma que está desarrollando la empresa del grupo Alphabet, la matriz de Google, y que ya se encuentra en su quinta generación.

La compañía utiliza esta tecnología, que combina sensores con mapas digitalizados de alta resolución, en Waymo One, un servicio de taxis autónomos que opera en la zona metropolitana de Phoenix, y en Waymo Via, de transporte de mercancías a través de camiones sin conductor.

Waymo aseguró que muchas de las compañías que han acudido a la nueva ronda de financiación son las mismas que ya participaron en la primera, hace un año, cuando obtuvo 3.000 millones de dólares.

Entre las empresas que han participado en la ronda de financiación están Alphabet, la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz, AutoNation (una de las principales redes de concesionarios de Estados Unidos), las firmas de inversiones Fidelity Management & Research Company y Mubadala Investment Company así como CPPIB y Magna.

En 2019, Morgan Stanley valoró Waymo en 105.000 millones de dólares.

Waymo anunció hace dos días un acuerdo con la firma de transporte por carretera J.B. Hunt para transportar mercancías en Texas con camiones equipados con Waymo Driver.

La nueva ronda de financiación de Waymo coincide con el anuncio este martes de Cruise, la unidad de vehículos autónomos de General Motors (GM), de que consiguió una línea de crédito por valor de 5.000 millones de dólares.

El crédito será proporcionado por GM Financial, el brazo financiero de General Motors, y servirá para ampliar la flota de vehículos de Cruise, el modelo Origin, de cara a su comercialización.