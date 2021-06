VÍDEO: Rusia/EEUU.- Putin anuncia el regreso de los embajadores a Moscú y Washington tras la reunión con Biden

Ambos países comenzarán una ronda de consultas sobre ciberseguridad



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado este miércoles el regreso de los embajadores de Estados Unidos y el país euroasiático a Washington y Moscú, respectivamente, después de la cumbre que ha mantenido con su homólogo estadounidense, Joe Biden.



"En cuanto al regreso de los embajadores a sus lugares de trabajo (...) coincidimos en que este problema está resuelto, están regresando a los lugares de servicio permanente", ha trasladado Putin en rueda de prensa tras la reunión, encuentro que ha calificado como "bueno". La fecha exacta del regreso de los diplomáticos es "un asunto puramente técnico", ha matizado el presidente.



Los embajadores ruso y estadounidense abandonaron Moscú y Washington en abril, después de que la Administración Biden impusiera una batería de sanciones contra el país euroasiático por sus "acciones desestabilizadoras", que incluían esfuerzos para socavar las elecciones democráticas libres y justas y las instituciones democráticas de Estados Unidos y sus aliados y socios o participar y facilitar actividades cibernéticas maliciosas.



En aquel momento, la Administración estadounidense responsabilizó al Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia como el "autor" del ciberataque contra la empresa de 'software' SolarWinds, que afectó a unas diez agencias del Gobierno estadounidense y más de cien empresas privadas a principios de 2021.



En este sentido, tras la reunión con el presidente estadounidense, Putin ha anunciado que Estados Unidos y Rusia comenzarán una ronda de consultas sobre estabilidad estratégica y ciberseguridad, este último un tema "sumamente importante" en opinión del presidente. "Es importante para todo el mundo en general y para Rusia y Estados Unidos, en particular", ha hecho hincapié.



Putin también ha asegurado que los dos países están dispuestos a buscar soluciones a todos los problemas bilaterales. "También acordamos que el Ministerio de Exteriores de Rusia y el Departamento de Estado de Estados Unidos iniciarán consultas sobre toda la gama de cooperación en la vía diplomática", ha especificado, enfatizando que "hay muchos temas para discutir, las dos partes están dispuestas a buscar soluciones", según ha recogido la agencia de noticias Sputnik.



Asimismo, ha incidido en que en la conversación, que también ha calificado de "muy constructiva", no ha habido ninguna "hostilidad". "Por el contrario, nuestro encuentro se desarrolló en clave de principios; nuestras opiniones difieren sobre muchos puntos, pero, a mi juicio, ambas partes han mostrado voluntad para comprender al otro y buscar vías de acercar posturas", ha continuado.



En este sentido, y cuestionado por su visión personal de Biden, el mandatario ruso ha señalado que el presidente estadounidense es "balanceado, profesional, claro y tiene bastante experiencia". "Tiene valores morales bastante atractivos y sí hablamos el mismo idioma por esto", ha añadido. Así, ha aseverado haber visto un "destello de esperanza" para recuperar la confianza con Washington tras la cumbre.



NAVALNI "BUSCABA SER DETENIDO"



Durante la rueda de prensa, el presidente ruso se ha referido al opositor ruso Alexei Navalni, actualmente encarcelado en el país euroasiático. Putin ha asegurado que el opositor era "consciente" de que infringía la ley y que "buscaba ser detenido" cuando optó por regresar a Rusia, después de pasar un tiempo en Alemania recuperándose de un envenenamiento del que ha acusado directamente al mandatario.



"Ese hombre sabía que estaba infringiendo la ley vigente en Rusia. Tenía la obligación de comparecer como persona con dos condenas de prisión condicional. Ignorando a sabiendas, quiero subrayarlo, ese requisito legal, ese señor se marchó al extranjero para tratamiento y las autoridades no exigieron su comparecencia. En cuanto salió del hospital y publicó sus vídeos en internet, se planteó esa exigencia", ha explicado.



Los líderes ruso y estadounidense se han reunido este miércoles en la ciudad suiza de Ginebra, un encuentro que se ha extendido durante tres horas y media y que ha tenido lugar en un momento de creciente deterioro de las relaciones bilaterales entre ambos países. La relación entre Estados Unidos y Rusia han empeorado en los últimos meses, debido a la situación con Ucrania o el caso de Navalni, entre otros aspectos.



