Uno de los candidatos reformistas se retira de la carrera presidencial iraní

El candidato reformista y exvicepresidente Mohsen Mehralizadeh. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/Archivo

Teherán, 16 jun (EFE).- El candidato reformista y exvicepresidente Mohsen Mehralizadeh se retiró este miércoles de la carrera electoral en Irán, dos días antes de las presidenciales, lo que puede aumentar las posibilidades del otro aspirante moderado, Abdolnaser Hematí.

Mehralizadeh envió una carta informando de su decisión al Ministerio del Interior, que está a cargo de la organización de los comicios, según los medios estatales iraníes.

El Ministerio del Interior todavía no ha hecho el anuncio oficial, pero uno de los portavoces de la campaña de Mehralizadeh confirmó a la agencia Mehr la retirada de la candidatura.

Se espera que algún otro candidato de los seis que quedan en liza se retire antes del viernes, una práctica habitual en Irán para reforzar las posibilidades del aspirante de tendencia similar más fuerte.

Así se interpreta el movimiento de Mehralizadeh, cuya retirada favorecerá probablemente a Hematí, quien hasta hace poco era el gobernador del Banco Central de Irán.

Hematí ha obtenido, no obstante, por ahora datos muy bajos de intención de voto en las encuestas, que dan como ganador al clérigo ultraconservador y jefe del Poder Judicial, Ebrahim Raisí.

Mehralizadeh, de 64 años, era el único candidato puramente reformista pero, aunque escribió una carta y se entrevistó con varios dirigentes de este bloque político, no logró su apoyo, desvaneciéndose así cualquier posibilidad de éxito en las elecciones.

Fue gobernador de las provincia de Isfahán y de Jorasán y vicepresidente y director de la Organización Nacional de Deporte durante el mandato del presidente reformista Mohamad Jatamí (1997-2005).

De hecho, durante la campaña, Mehralizadeh intentó recabar apoyos prometiendo "una tercera administración de Jatamí", ya que el expresidente sigue siendo el referente de los reformistas aunque las autoridades hayan prohibido la difusión de su imagen en los medios oficiales.

El bloque reformista tampoco ha dado explícitamente su apoyo a Hematí y algunos dirigentes han llamado a la abstención en estos comicios, en los que la participación se prevé baja.EFE

