Un Caribe sin reapertura, Brasil con 19 variantes y otras claves de la covid

Un adulto mayor recibe una dosis de la vacuna contra la covid-19. EFE/Ernesto Guzman Jr./Archivo

Redacción Internacional, 16 jun (EFE).- El Caribe no podrá reabrir sino tiene a su población vacunada. Así de enfático se mostró el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ante la necesidad de una distribución equitativa de las vacunas, mientras que el Instituto Butantan identificó la circulación de 19 variantes de la covid-19 en Brasil.

Estas y otras cinco noticias componen este miércoles las claves de la covid en América:

1. LA ADVERTENCIA DE LA OMS PARA EL CARIBE

"El Caribe no pueden reabrir sin vacunación", dijo Adhanom Ghebreyesus, durante la sesión virtual de la Asamblea de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO, en inglés), que reunió a representantes gubernamentales y de la oposición de países de la región.

Ante esto, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, expresó su decepción porque la OMS aún no haya aprobado todavía la vacuna de fabricación rusa Sputnik V para su uso en el tratamiento de la pandemia.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que, por ejemplo, en Santa Lucía, según un comunicado de prensa del Ministerio de Salud, se han detectado un total de 41 casos autóctonos del coronavirus, la mayoría en Babonneau, Gros-Islet y Castries.

2. UNA VEINTENA DE VARIANTES EN SAO PAULO

Sao Paulo, el estado más poblado y azotado por la pandemia en Brasil, tiene en circulación 19 variantes del coronavirus plenamente identificadas por el Instituto Butantan, una de las instituciones de investigación médica más prestigiosas de Latinoamérica.

"Hasta el momento, ya fueron identificadas 19 variantes circulantes en el estado de Sao Paulo" tras "secuenciar 4.812 (0,58 %) genomas completos de 834.114 (39,2 %) casos positivos", informó el instituto, vinculado a la Gobernación paulista.

Por detrás de la P.1, originaria de la ciudad brasileña de Manaos, la otra variante clasificada por las autoridades sanitarias como "de preocupación" con mayor prevalencia en el estado es la Alfa o B.1.1.7, identificada por primera vez en el Reino Unido y cuya incidencia fue del 4,2 %.

3. AMÉRICA BAJA SUS CONTAGIOS EN LA ÚLTIMA SEMANA

Según datos del informe epidemiológico semanal de la OMS, en América se reportó un descenso del 4 % en el número de contagios, mientras que las infecciones a nivel global por la covid bajaron un 12 % en la última semana con más de 2,6 millones de nuevos casos reportados, la menor incidencia semanal registrada desde el mes de febrero.

Por regiones, los mayores descensos fueron en el sureste asiático, un 27 % menos que la anterior; Europa, un 13 % menos, y Asia Oriental, con un descenso del 10 %, mientras que África reportó un aumento de un 44 % en los últimos siete días, así como un incremento de un 20 % en la cantidad de muertes.

4. EEUU: LATINOS Y AFROAMERICANOS AÚN NO SE VACUNAN

Un estudio elaborado por por la encuestadora BSP Research y la organización African American Research Collaborative (AARC) reveló que el 47 % de los latinos y el 46 % de los afroamericanos no se han inmunizado, lo que muestra una menor tasa de vacunación con respecto a otros grupos demográficos.

En concreto, el 56 % de los hispanos de entre 18 y 29 años aún no se han vacunado, lo que muestra un gran resistencia entre los más jóvenes en comparación con los mayores de 65 años, grupo en el que solo el 20 % sigue sin vacunarse. Además, una de las principales preocupaciones es el riesgo de coágulos de sangre y otros efectos secundarios.

5. UN CRUCERO POSPUESTO, OTRO REACTIVADO

El crucero Odyssey of the Seas, de la empresa Royal Caribbean, que reiniciaría sus actividades en los puertos de EE.UU. a principios de julio, tuvo que aplazar su fecha de salida al 31 de ese mes debido a 8 casos positivos de covid en su tripulación.

La compañía, con sede en Miami (EE.UU.), informó por las redes sociales que los 1.400 miembros de la tripulación están vacunados, pero que el contagio sucedió en la mitad de las dos dosis, cuando el periodo de completa inmunización no se había cumplido.

Al contrario, tras más de un año sin cruceros por la pandemia, este miércoles atracó en la isla de Cozumel, en el Caribe mexicano, un barco con más de 1.000 pasajeros a bordo y todo el afán de reactivar este tipo de turismo en la región.

6. CANADÁ LLEGA A LA INMUNIZACIÓN PARCIAL DE SU POBLACIÓN

El número de infecciones y muertes por la covid-19 ha caído de forma dramática en Canadá en las últimas semanas, al mismo tiempo que es el país con mayor porcentaje de la población que ha recibido al menos una dosis de las vacunas contra la enfermedad.

El país, que tomó la controvertida decisión de retrasar hasta 12 semanas la segunda dosis de las vacunas contra la covid-19 para dar prioridad a la inmunización parcial del máximo de la población, ha inoculado ya con una dosis al 65,4 % de sus ciudadanos.

7. MARCELO MARTINS: "¿SI SE MUERE UNA PERSONA QUÉ VAN A HACER?"

Esta fue la pregunta incómoda que hizo el capitán de la selección de fútbol de Bolivia, Marcelo Martins Moreno, a través de su Instagram a la Conmebol por los casos crecientes de covid-19, que pasan de 50, en la Copa América que se desarrolla en Brasil.

"¿Si se muere una persona, qué van a hacer? Lo que les importa solamente es el DINERO. ¿La vida del jugador no vale nada?", espetó el goleador de la Verde a la organización que agrupa a las diez federaciones suramericanas de fútbol.

Al tiempo que la entidad presidida por Alejandro Domínguez anunciaba el martes la apertura de un expediente disciplinario por la presunta violación de los "principios de conducta", figuras del deporte, como el exportero paraguayo José Luis Chilavert y el tenista boliviano Hugo Dellien, cerraban filas con Martins Moreno.