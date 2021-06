UE.- Borrell avisa de que América Latina y África "recordarán" quién les ha donado vacunas

Aboga por que la UE pase de ser un "actor principal" a un "actor poderoso" en el escenario mundial



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha abogado por replantear la estrategia del bloque a la hora de ganar influencia a nivel mundial y, citando los movimientos de Rusia y China durante la pandemia de COVID-19, ha advertido de que los países de África y América Latina "recordarán" en el futuro quién les ha donado vacunas.



Borrell, que ha participado en la inauguración de programa de investigación europea H2020 ENGAGE, ha instado a trabajar para que la UE pase de ser un "actor principal" a un "actor poderoso" en el contexto mundial, en un momento en que "la pandemia ha acelerado la Historia" y el bloque comunitario debe también replantearse sus posiciones.



"No seguimos el ritmo de los cambios que nos rodean", ha asumido el exministro español, en cuya opinión hay un "sentido de urgencia" sobre la necesidad de "ir más rápido". Los ciudadanos, ha añadido, reclaman también "un papel más claro" a la UE en un momento en el que hay una "batalla de narrativas" incluso sobre "qué sistema (político) es mejor".



Borrell se ha mostrado partidario de quedarse no solo en un debate teórico, sino de adoptar medidas concretas que permitan desde desplegar fuerzas militares "más rápido" a donar vacunas contra la COVID-19, asumiendo en este último caso que Rusia y China también están haciendo uso de su potencial diplomático y científico.



"No quiero decir que nos comportemos como otros", ha matizado, justo antes de criticar --sin aludir a nadie-- que se pueda utilizar el "chantaje" a la hora de ofrecer determinado tipo de ayuda, por ejemplo con las vacunas.



MÁS COORDINACIÓN



El jefe de la diplomacia europea ha echado en falta que la UE pueda comportarse en más ocasiones como un frente común --"no nos coordinamos lo suficiente"--, especialmente cuando se trata de prioridades y de "amenazas" en las que los Estados miembro no siempre se ponen de acuerdo.



Así, ha citado de forma velada el veto de Hungría a una posición común en relación a China, pero también ha considerado "comprensible" que, por posiciones geográficas o intereses de otra índole, haya diversidad de posturas en el seno de los Veintisiete. "No somos un Estado, sino una asociación de Estados", ha señalado.



No obstante, confía en que pueda haber "un análisis común de amenazas", lo que pasa entre otras cuestiones por "despolitizar" ciertas visiones. Borrell, quien ha afirmado que la unanimidad en sí misma no supone ningún hito, ha reclamado para la UE posiciones firmes si quiere culminar su "misión" de "convertirse en un actor global más fuerte".



El Alto Representante también ha aludido a la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Bruselas, la primera en seis años de un mandatario norteamericano, y ha concluido que este viaje ha "evidenciado" el "profundo cambio de la atmósfera" de las relaciones desde la salida de Donald Trump de la Casa Blanca.