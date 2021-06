TPI.- Bensouda subraya los logros de su mandato y asegura que el TPI es "más fuerte y relevante que hace una década"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



La fiscal general saliente del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha subrayado en su última intervención en el cargo, los logros de su mandato y ha asegurado que el tribunal es "hoy más fuerte y relevante que hace una década".



En una carta de despedida, Bensouda, a quien sucederá el abogado británico Karim Khan, ha destacado que lo vivido en la última década "ha sido algo único" y ha aseverado que "lo que la comunidad internacional de la justicia ha logrado, ha sido realmente tremendo".



"En los últimos nueve años, nosotros, como tribunal, hemos logrado mucho juntos y hemos superado increíbles desafíos con valor, integridad y resistencia como institución", ha continuado, para agradecer el haber hallado "consuelo y refugio" en la "solidaridad y propósito común" cuando se ha encontrado "bajo los intentos más escandalosos de injerencia política y las amenazas personales debidas a la legítima labor judicial del TPI".



Asimismo, ha indicado que, "a pesar de las realidades del escenario político y de los cambios en la política, cree que el tribunal y el sistema del Estatuto de Roma "son hoy más fuertes y relevantes que hace una década".



En su última declaración como fiscal, ha señalado que los reconocimientos que ha recibido en el cargo, "envían un claro mensaje" de que "la humanidad quiere que el tribunal tenga éxito, la humanidad quiere que el tribunal se eleve por encima del 'statu quo', cultive el estado de derecho y diga la verdad al poder".



"El trabajo del fiscal jefe es increíblemente complejo y exigente. Este mandato conlleva una gran responsabilidad, que requiere concentración, a menudo abnegación y fortaleza", ha continuado, al tiempo que ha insistido en que este trabajo debe "estar blindado y libre de los vientos y caprichos de la política".



Así, ha señalado que en su mandato ha hecho lo posible por desempeñarse "honorablemente" y con "integridad". "He tratado de centrarme no en las palabras y la propaganda de unos pocos individuos influyentes cuyo objetivo es eludir la justicia, sino en escuchar a los millones de víctimas que miran al TPI como un faro de esperanza, como el último bastión de la justicia y la responsabilidad por de los crímenes atroces, donde la ley, su protectora, ha callado", ha apostillado.



"Estas no son palabras vacías. Hace dos semanas, durante mi misión en Sudán y la región de Darfur, al reunirme con víctimas y comunidades afectadas, como las del campamento de Kalma, pude comprobar de nuevo lo importante que es nuestro trabajo", ha recordado.



EXÁMENES PRELIMINARES



Sobre los exámenes preliminares, "una de las principales actividades" de su oficina, Bensouda ha destacado que durante su etapa como fiscal jefe se ha "aumentado" la transparencia de este trabajo.



En este aspecto, ha rememorado que en 2020 acabó los exámenes preliminares con respecto a la situación en Reino Unido e Irak. "El año pasado, también concluimos el examen preliminar de Palestina y anunciamos las investigaciones", ha relatado, para mencionar a los exámenes sobre Nigeria y Ucrania, que se concluyeron "con la determinación de que se cumplen los criterios para la apertura de investigaciones".



"Como saben, al hacer mis anuncios, subrayé que debido a las dificultades operativas provocadas por la pandemia de COVID-19 y por las limitaciones de nuestra capacidad operativa debido a la escasez y el exceso de recursos recursos, no pudimos poner en marcha inmediatamente ambas investigaciones como pretendíamos", ha lamentado.



"De hecho, subrayé que el tribunal se enfrentaba de nuevo al claro desajuste entre los recursos de que dispone mi oficina y las exigencias cada vez mayores que se le plantean. Desde diciembre, hemos continuado preparando y planificando con antelación de las posibles investigaciones sobre ambas situaciones (...), que están en espera de la siguiente etapa. Corresponderá al fiscal entrante tomar las decisiones estratégicas y operativas necesarias sobre la priorización de la carga de trabajo de la Fiscalía en el futuro", ha añadido.



No obstante, con respecto a Nigeria y Ucrania, ha aclarado que "el objetivo sigue siendo preparar las dos últimas solicitudes a la Sala de Cuestiones Preliminares, según las decisiones del el fiscal entrante".



Con respecto a la guerra contra las drogas en Filipinas, Bensouda ha apuntado que se presentó una solicitud en virtud del artículo 15 a principios del mes pasado tras "un largo proceso de planificación, preparación y de adopción de medidas para preservar las pruebas".



Sobre Venezuela, ha explicado que se había comprometido a llegar a "una determinación final" en su mandato sobre los crímenes de lesa humanidad. "Tal vez en previsión de ese resultado, como habrán visto en los medios de comunicación, la Sala de Cuestiones Preliminares recibió con una presentación del Gobierno de Venezuela solicitando que la que ejerza el control judicial sobre el desarrollo de nuestro examen preliminar", ha dicho.



"Dado el tiempo transcurrido, todo lo que puedo hacer en este momento es entregar mi determinación, junto con la base de la misma, al fiscal entrante para su consideración y decisión final", ha avanzado.



Asimismo, se ha referido también a la situación en Colombia, que, como ha reiterado, sigue siendo objeto de un examen preliminar y queda determinar si se abren investigaciones, si bien se ha presentado este martes un informe.



"He previsto un informe similar para Guinea, que también se ha redactado, pero el tiempo nos ha alcanzado y lo entrego también al fiscal entrante para que lo revise y considere", ha trasladado.



"Con respecto a los exámenes preliminares restantes, Venezuela II y Bolivia, yo había también tenía la intención, en la medida de lo posible, de llegar a una determinación sobre la jurisdicción durante mi mandato. Nuestro compromiso simultáneo en múltiples situaciones y nuestros recursos y personal sobrecargados, han significado que estas dos evaluaciones. Aunque se han hecho progresos significativos, también recaerán en mi sucesor", ha lamentado.



Según Bensouda, "los exámenes preliminares están más integrados que nunca en la vida de la Fiscalía" y se han vuelto "más efectivos y eficaces" en la toma de medidas anticipadas para "la integridad de las posibles investigaciones futuras".



COOPERACIÓN



Por otro lado, la fiscal jefe saliente ha agradecido la cooperación y el apoyo a su oficina y a quienes han defendido sus decisiones y han protegido "la integridad e independencia" del TPI.



"Hoy, lo que se necesita es más justicia y responsabilidad, no menos. El TPI está aquí para quedarse y merece nuestro compromiso y esfuerzos conjuntos", ha sentenciado, para dirigirse a Khan, a quien ha aseverado que "heredará una oficina enormemente mejorada".



Igualmente, sobre el fiscal jefe entrante ha indicado que confía en que llevará la oficina "al siguiente nivel" y al que ha deseado "éxito en la impartición de justicia". "Las víctimas no merecen menos", ha zanjado.