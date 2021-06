Sergio Ramos dice adiós al Real Madrid

Capitán emblemático del Real Madrid, Sergio Ramos pone punto y final a dieciséis años en el equipo blanco, con el que lo ha ganado todo y del que se despedirá el jueves en un acto junto al presidente Florentino Pérez.

El equipo merengue anunció este miércoles la salida de su capitán Sergio Ramos, de 35 años, que finaliza contrato el 30 de junio y que aún no había renovado contrato con el conjunto merengue.

El jueves "tendrá lugar un acto institucional de homenaje y despedida de nuestro capitán Sergio Ramos, con la presencia de nuestro presidente Florentino Pérez", afirmó el Real Madrid en un breve comunicado.

El acto está previsto a las 12h30 local (10h30 GMT), tras lo cual, Sergio Ramos comparecerá ante los medios en una rueda de prensa telemática, precisó el comunicado de apenas dos párrafos.

El anuncio pone fin a las especulaciones en torno al futuro de Sergio Ramos, que saldrá del Real Madrid dieciséis años después de su llegada en el verano de 2005 con apenas 19 años, procedente del Sevilla por 27 millones de euros (32,4 millones de dólares).

Según la prensa española, club y capitán merengue no han logrado ponerse de acuerdo después que la entidad le ofreciera un año más de contrato con un 10% de rebaja salarial debido al covid-19, mientras que el jugador pedía dos temporadas.

En los últimos días habían ido apareciendo señales que parecían apuntar a este desenlace, con el anuncio del fichaje del defensa austríaco David Alaba o la desaparición del capitán de los anuncios de la camiseta para la próxima temporada.

- Un duro 2021 -

El anuncio culmina un duro 2021 para Ramos, en el que apenas ha podido jugar con su club lastrado por las lesiones, lo que acabaría llevando al seleccionador español Luis Enrique Martínez, a prescindir de él para la Eurocopa.

"Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa", decía Ramos en un mensaje en sus redes sociales en mayo al saber que no había sido convocado por la Roja.

"Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre", añadió.

Una lesión de rodilla, que le obligó a pasar por el quirófano, a lo que siguieron lesiones musculares y hasta una infección por covid-19, le hicieron perderse hasta 23 partidos desde enero.

En total, Sergio Ramos sólo participó en 21 encuentros esta temporada, en los que marcó cuatro goles y dio una asistencia, viendo como se consolidaban en el eje de la defensa el joven Militao o Nacho Fernández.

- Un amplio palmarés -

Tras meses en los que las informaciones de prensa tan pronto daban un acercamiento como una alejamiento entre el Real y su capitán, Sergio Ramos ha optado por salir del equipo que lo encumbró y con el que lo ha ganado todo.

En sus 16 temporadas con la camiseta merengue, Sergio Ramos ha ganado 21 títulos, repartidos en 4 Ligas de Campeones, 3 Supercopas de Europa, 4 Mundiales de Clubes, 5 Ligas españolas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España.

Ramos se va como el segundo hombre más laureado de la historia del Real Madrid, sólo superado por el mítico Paco Gento, presidente de honor del Real Madrid.

Con sus 671 encuentros y 101 goles, Ramos se va como el cuarto jugador que más veces ha defendido la camiseta merengue sólo por detrás Raúl González, Iker Casillas y Manolo Sanchís.

