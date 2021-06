Rusia/EEUU.- Rusia dice que ha hecho "el máximo" para que la cumbre entre Biden y Putin concluya de forma positiva

El Kremlin dice que la reunión podría extenderse si fuera necesario



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Rusia ha asegurado este miércoles que Moscú ha hecho "el máximo" para que la cumbre que celebrarán hoy en Suiza los presidentes de Estados unidos y Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin, respectivamente, finalice con resultados positivos.



"Rusia ha hecho el máximo durante los preparativos de esta cumbre para que sea positiva y termine con un resultado que permita parar el continuo deterioro de las relaciones bilaterales e iniciar un movimiento ascendente", ha afirmado el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Riabkov.



En este sentido, ha recalcado en declaraciones concedidas a la agencia rusa de noticias Sputnik que la jornada de hoy es "de suma importancia". "En Ginebra se dan cita los líderes de Rusia y Estados Unidos. El mundo está siguiendo el evento con gran atención", ha valorado.



Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peshkov, ha apuntado que el encuentro podría extenderse si fuera necesario. "La agenda es tan extensa que, ciertamente, sería un desafío limitarla a cuatro o cinco horas de conversaciones", ha argüido.



Asimismo, ha destacado que ambos podrían mantener un encuentro personal "si creen que es necesario". "Nadie va a fijar los tiempos a los presidentes. Esto será su elección", ha señalado Peskov, en unas declaraciones concedidas a la cadena de televisión rusa Channel One.



El portavoz de la Presidencia rusa ha destacado además que Moscú "ha tomado nota" de las recientes declaraciones de Biden sobre la posible integración de Ucrania en la OTAN y ha dicho que "estas afirmaciones no habían sido realizadas antes".



"Putin siempre se expresa claramente a la hora de fijas las 'líneas rojas' para Rusia, especialmente en una conversación tan difícil como la que hay hoy por delante", ha zanjado Peskov, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.



Yuri Ushakov, asesor de Putin para Asuntos Internacionales, destacó el martes que la cumbre empezará en formato reducido con un encuentro entre los presidentes y los ministros de Exteriores, tras lo que se ampliará para que participe la totalidad de las delegaciones.



"No sé si los presidentes se harán a un lado para mantener un verdadero cara a cara, depende de ellos", dijo Ushakov. Se espera que Biden y Putin mantengan una reunión de cuatro o cinco horas, tras la cual cada uno dará una conferencia de prensa por separado.