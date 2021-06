Rendimientos suben, acciones caen tras mejor perspectiva de Fed

(Bloomberg) -- Los rendimientos de los bonos subieron y las acciones cayeron por segundo día después de que los funcionarios de la Reserva Federal indicaran que comenzarán a reducir el estímulo que ha impulsado la recuperación de la pandemia. Las acciones se recuperaron de los mínimos del día después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, minimizara el riesgo de un aumento inmediato de las tasas.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó 0,5%, más que cualquier pérdida de cierre desde el 18 de mayo, a las 4:02 p.m. hora de Nueva York

El Nasdaq 100 cayó 0,3% a su nivel más bajo desde el 10 de junio

El Dow Jones Industrial Average cayó 0,8%, más que cualquier pérdida de cierre desde el 18 de mayo

El índice MSCI World cayó 0,6% a las 4:02 p.m. hora de Nueva York, la mayor pérdida desde el 3 de junio

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,8%, más que cualquier alza de cierre en aproximadamente un año

El euro cayó 1%, más que cualquier pérdida de cierre en unos 15 meses

La libra esterlina cayó 0,6%, más que cualquier pérdida de cierre desde el 12 de mayo

El yen japonés cayó 0,5%, más que cualquier pérdida de cierre desde el 3 de junio

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó ocho puntos básicos, más que cualquier ganancia de cierre desde el 12 de marzo

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania cayó dos puntos básicos a -0,25%

El rendimiento de los bonos británico a 10 años cayó dos puntos básicos a 0,74%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó 0,4% a US$71,84 el barril

Los futuros del oro cayeron 1,4%, descendiendo por cuarto día consecutivo, la racha de pérdidas más larga desde el 30 de abril

Nota Original:Yields Jump, Stocks Fall After Fed Boosts Outlook: Markets Wrap

