Quartararo llega al "feudo" de Marc Márquez

El piloto francés Fabio Quartararo. EFE/Alejandro García/Archivo

Madrid, 16 jun (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) llega este fin de semana al "feudo" del español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), el circuito de Sachsenring, escenario del Gran Premio de Alemania de MotoGP, en el que el ocho veces campeón del mundo ha ganado todas las carreras que ha disputado ahí desde 2010.

Márquez ganó entonces en los 125 c.c., hizo lo propio los dos años siguientes en la categoría de Moto2 y, desde que subió a la categoría de MotoGP siempre ha ganado en aquél trazado, muy de su agrado por correrse en dirección contraria a las agujas del reloj.

Con ese condicionante llega Fabio Quartararo al trazado alemán, después de verse penalizado hasta en dos ocasiones en la última cita de la temporada, el Gran Premio de Cataluña, con tres segundos de sanción en cada una de ellas, por no ceder la posición al acortar en una curva y por rodar con el mono de cuero abierto durante algunos instantes.

El piloto francés llega líder a Sachsenring, pero tendrá que esforzarse al máximo para no ver recortada aún más su ventaja frente a rivales que se lo van complicando cada vez más y ante un Marc Márquez que podría dar la "campanada" en un trazado talismán para él.

La gran duda será saber si el piloto de Repsol Honda puede brillar en ese circuito al nivel al que suele tener acostumbrados a sus rivales, pero que le está costando alcanzar tras el largo periodo de lesión que ha tenido que afrontar el de Cervera (Lérida) y a lo que no ayuda en exceso el rendimiento general de las Honda.

Las Repsol Honda y en general el resto de Honda realizaron un test con posterioridad a la carrera de Cataluña en el que probaron una serie de soluciones traídas por los ingenieros de la marca del Ala Dorada que parecieron eficaces pero que deberán "contrastar" en competición tanto Marc Márquez como su compañero de equipo Pol Espargaró.

El japonés Takaaki Nakagami y el español Alex Márquez también pueden tener su oportunidad de refrendar la mejoría de las mecánicas japonesas tras un final de la pasada temporada en la que ambos esperaban dar un paso importante "adelante" en la actual campaña.

Mientras se despejan esas dudas, en torno a Fabio Quartararo, al que el trazado germano no se le da demasiado bien ya que tiene un octavo como mejor resultado en 2018, han comenzado a "despuntar" algunos de los pilotos de Ducati, como el francés Johann Zarco, segundo en el mundial a 14 puntos de su compatriota, o el australiano Jack Miller, además de los dos pilotos oficiales de Suzuki, sobre todo el vigente campeón mundial Joan Mir, aunque sin olvidarnos de Alex Rins.

Antes que ellos habría que tener en cuenta a su propio compañero de equipo, el español Maverick Viñales, quien tras el cambio de director técnico de Esteban García a Silvano Galbusera tiene que demostrar que el mismo ha sido acertado con resultados y si en Cataluña era demasiado pronto, en Alemania el "discurso" tendría que ser muy distinto.

Alex Rins, que regresa tras la lesión que se produjo en Cataluña al caer de su bicicleta mientras se entrenaba, necesita acabar en buenas condiciones una carrera, después de cosechar nada menos que cuatro "ceros" consecutivos para quitarse de encima la definición de piloto agresivo pero poco eficaz.

En el caso de Ducati tampoco lo tienen demasiado fácil pues su último triunfo lo consiguieron en 2008 con el australiano Casey Stoner y es que el "ratonero" circuito alemán no es el más apropiado para desplegar el inmenso potencial de las Desmosedici, al menos en lo que a velocidad punta y paso por curva se refiere, pero antes que en Alemania los representantes de Borgo Panigale ya han demostrado en otros escenarios que su moto se adapta cada vez más a cualquier tipo de condiciones.

Así, otro australiano, Jack Miller, tercero en la clasificación provisional del mundial, podría erigirse en protagonista del fin de semana junto a Johann Zarco, aunque con el "permiso" tanto de los pilotos de Suzuki como de los "renacidos" representantes del fabricante austríaco KTM.

El portugués Miguel Oliveira y el surafricano Brad Binder, de los que se esperaba mucho desde el comienzo de la temporada, sorprendieron por su bajo rendimiento inicial, pero una serie de cambios realizados en sus KTM RC 16, después de los test realizados por su probador, de lujo, el español Daniel Pedrosa, dieron el resultado apetecido y tanto el uno como el otro comenzaron a "venirse arriba".

Otro que necesita acabar en buena posición una carrera es el español Aleix Espargaró y su Aprilia RS-GP, pues ambos llevan ya varios grandes premios demostrando el paso adelante realizado por todo el proyecto, pero a los que les sigue faltando una clasificación entre los cinco primeros para consolidar el avance frente a todos sus competidores.

No se puede olvidar en la relación de aspirantes al podio al italiano Franco Morbidelli y su Yamaha YZR M 1, o al español Jorge Martín y su Ducati Desmosedici GP21, que ya saben lo que es subirse al podio en la categoría reina del motociclismo mundial.

Juan Antonio Lladós