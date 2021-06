ONG recuerda a familia que murió carbonizada durante protestas en Nicaragua

El incendio de una casa de tres pisos, donde también funcionaba una fábrica de colchones, en el barrio Carlos Marx -este de Managua-, sobre cuya autoría hay diversas versiones, causó la muerte de seis miembros de una familia, los adultos calcinados en el lugar, mientras que los menores, rescatados por los Bomberos, fallecieron en el hospital. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 16 jun (EFE).- El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más recordó este miércoles "la masacre en el barrio Carlos Marx", en donde seis miembros de una familia, entre ellos dos menores de edad, murieron carbonizados en su residencia en Managua por un incendio provocado durante las protestas contra el presidente Daniel Ortega.

En el incendio, que ocurrió hace tres años, murió una familia calcinada en el marco del estallido social contra el Ejecutivo sandinista, que neutralizó las manifestaciones antigubernamentales a la fuerza.

El hecho conmocionó a los nicaragüenses y hace parte de los "crímenes de lesa humanidad" que se mantienen en la impunidad, señaló la ONG, en una declaración.

"No olvidamos. A tres años de la masacre en el barrio Carlos Marx, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más recuerda a los seis miembros de la familia Velásquez Pavón incluyendo a dos niños que fueron privados de la vida por fuerzas estatales (policías y paramilitares)", indicó.

El incendio de una casa de tres pisos, donde también funcionaba una fábrica de colchones, en el barrio Carlos Marx -este de Managua-, sobre cuya autoría hay diversas versiones, causó la muerte de seis miembros de una familia, los adultos calcinados en el lugar, mientras que los menores, rescatados por los Bomberos, fallecieron en el hospital.

VERSIONES ENCONTRADAS

Las versiones sobre lo sucedido difiere entre los vecinos. Así, la información recopilada por la Dirección General de Bomberos, adscrita al Ejecutivo, apunta a "delincuentes encapuchados" que lanzaron al interior de la vivienda cócteles molotov provocando el incendio.

Otra versión de familiares y vecinos señalan que policías y fuerzas parapoliciales habrían provocado la conflagración porque la familia se negó a prestar la parte alta para francotiradores y los amenazaron con disparar si salían de la casa mientras ardía.

La Policía informó en su momento de que había creado un equipo técnico con investigadores y peritos de criminalística para realizar diligencias para esclarecer el hecho, de los que tres años después no ha dado a conocer su resultado.

"Los crímenes de lesa humanidad con ejecuciones arbitrarias a la vida de al menos 328 personas en 2018 se mantienen en la impunidad por eso no olvidamos", continuó el organismo, que exigió la libertad "de todas las personas presas políticas en Nicaragua".

SANDINISTAS RECUERDAN A OTRO ASESINADO

Horas después, ese mismo día, otros dos hombres fueron asesinados y quemados a plena luz del día en la vía pública cerca del mismo sector, en una de las jornadas más sangrientas de la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde el 18 de abril de 2018.

Los sandinistas rindieron honores a uno de ellos, Francisco Arauz Pineda, con un pequeño acto en el lugar en donde murió, depositando flores y gritando consignas como "vivas", "héroe de la paz" y "presente, presente, presente", según constató Efe.

El 18 de abril de 2018 estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, debido a que respondió con la fuerza.

Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como "intento de golpe de Estado", dejaron al menos 328 muertos, según la Comisiój Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.