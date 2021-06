Nicaragua desoye a la OEA y sigue con ola de arrestos, incluido un banquero

El líder campesino y precandidato a la presidencia de Nicaragua, Medardo Mairena (c), habla en rueda de prensa hoy, en Managua (Nicaragua). EFE/ Jorge Torres

Managua, 16 jun (EFE).- Las autoridades nicaragüenses detuvieron a un banquero dentro de la ola de arrestos que ha desatado contra varios líderes políticos opositores, incluidos cuatro aspirantes a la Presidencia, acusados bajo una Ley que los cataloga como "traidores de la patria", pese a lo cual enviaron este miércoles señales de querer un diálogo con Estados Unidos.

El último aprendido fue el presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro) de Nicaragua, Luis Rivas, detenido horas después de que 26 de los 34 países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA) exigieran al presidente Daniel Ortega la liberación "inmediata" de "todos los presos políticos", entre ellos los aspirantes presidenciales que han sido arrestados en lo que va de este mes.

¿ORTEGA BUSCA UN DIÁLOGO CON EE.UU.?

No obstante, el Ejecutivo sandinista ha enviado esta semana un par de señales en las que aparentemente buscan un acuerdo con Estados Unidos, país que ha impuesto sanciones que han afectado a cerca de 30 empresas, funcionarios y familiares de Ortega, entre estos su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo; cuatro de sus hijos; su consuegro y director de la Policía, Francisco Díaz; el jefe del Ejército, Julio César Avilés, y el titular del Parlamento, Gustavo Porras.

"Si hubiera que buscar una salida a la crisis, sería entre Nicaragua y Estados Unidos", propuso el periodista italiano Fabrizio Casari, en un artículo difundido por el Gobierno.

"Así pues, si Estados Unidos se preocupa por sus intereses y la protección de sus agentes locales (opositores nicaragüenses), tendrá que renunciar a la promoción del terrorismo y a la desestabilización permanente, aceptando una relación basada en el respeto mutuo", dijo el periodista en el artículo.

En tanto, William Grigsby Vado, un ideólogo sandinista y director de Radio La Primerísima, aseguró hoy en su programa que los arrestos de opositores forman parte de la "Operación Danto 2" que tiene como fin forzar una negociación con Estados Unidos.

El Gobierno de Ortega no ha confirmado ni negado si busca un acuerdo con EE.UU., aunque en reiteradas ocasiones ha demandado que sean levantadas las sanciones internacionales, a las que califica de "medidas unilaterales, coercitivas e ilegales".

EE.UU. REALIZA "ESFUERZOS MULTILATERALES"

El enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúniga, dijo el viernes pasado a un grupo de medios, incluido la Agencia Efe, que EE.UU. está haciendo esfuerzos multilaterales para que el Gobierno de Ortega libere a los líderes opositores, pero también para que garantice elecciones libres y creíbles en noviembre.

Aseguró que están enfocando sus esfuerzos multilaterales a través de la OEA, y que están actuando y utilizado las herramientas que la diplomacia les permite, para lo cual cuentan con el apoyo bipartito del Congreso, que puso en agenda la próxima semana la discusión de la Ley Renacer, que sancionaría al círculo de Ortega.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, destacó este miércoles el "contundente respaldo" a la resolución aprobada por 26 países en la OEA, y sostuvo que "no existen condiciones" para unas "elecciones justas y libres" en Nicaragua.

Blinken resaltó el "claro mensaje" enviado por la OEA "en apoyo del pueblo de Nicaragua y su lucha por unas elecciones libres y justas y el respeto por los derechos humanos".

ARGENTINA Y MÉXICO SE OFRECEN A "COLABORAR"

Argentina y México, que se abstuvieron de votar en la resolución debatida en la OEA, aunque manifestaron su "preocupación" por la "detención de figuras políticas de la oposición" en Nicaragua, se pronunciaron en contra de intervenir en asuntos internos de este país.

En un comunicado conjunto emitido por la Cancillería argentina, ambos países manifestaron su desacuerdo con la "pretensión" de "imponer pautas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales", y agradecieron "el esfuerzo negociador de algunos Estados miembros"

Además, hicieron "un nuevo llamado a restablecer el diálogo interamericano" y expresaron su "disposición plena para colaborar constructivamente", convencidos de que esta situación "será superada por las y los propios nicaragüenses".

La Policía de Nicaragua mantiene bajo arresto a los aspirantes presidenciales de la oposición Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García.

Además, a dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente empresarial, un banquero, cuatro activistas y dos excolaboradores de una ONG que han sido detenidos en las últimas dos semanas bajo la acusación de diversos delitos.

Las detenciones de opositores se dan a falta de cinco meses para las elecciones generales de Nicaragua, que se celebrarán el próximo 7 de noviembre, en las que Ortega, en el poder desde 2007, busca una nueva reelección.