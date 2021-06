Muriel dice que Colombia no está de paseo en la Copa América

El delantero de la selección colombiana de fútbol Luis Fernando Muriel. EFE/MATTEO BAZZI/Archivo

Goiania (Brasil), 15 jun (EFE).- El delantero Luis Fernando Muriel aseguró este martes que la selección colombiana de fútbol no está de paseo y que el objetivo es hacer una buena Copa América y que trabajan para ganarle a Venezuela, el próximo rival.

"Esta es una Selección que tiene que salir a ganar cualquier partido, nuestro objetivo es hacer una gran Copa América, y, ¿por qué no? ganarla", dijo en rueda de prensa el ariete del Atalanta.

Muriel añadió: "No vinimos de paseo, queremos jugar y ganar, si bien puede utilizarse como pruebas o un banco para encontrar alternativas, cada partido va a ser para ganar".

Colombia, que le ganó a Ecuador 1-0 con lo que logró sus primeros tres puntos, enfrentará a Venezuela el próximo jueves. Del Grupo B también hacen parte Brasil, líder de la liguilla, Ecuador y Perú.

"Venezuela es un equipo que deja jugar un poco más, yo quiero estar siempre bien ubicado y a partir de allí dar siempre lo mejor de mí, tratar de marcar goles y conseguir esa victoria que prácticamente nos dejaría en la otra ronda", agregó Muriel.

Detalló que uno de los aspectos en que ha enfatizado el técnico del equipo, Reinaldo Rueda, es en la posesión de la pelota pero recalcó que "cada partido trae su dificultad. Es difícil montarnos en la cabeza falsas ilusiones, ni cargarnos de una presión en nosotros mismos. Debemos trabajar cada partido paso a paso".

Al referirse a posibles compañeros para hacer dupla en el frente de ataque bien sea con Duván Zapata, Alfredo Morelos, Miguel Borja o Rafael Santos Borré, Muriel aseguró que puede jugar con cualquiera de ellos.

"Puedo jugar con cualquier delantero de los que están acá. Yo tengo esa movilidad de tirarme atrás o en una banda. Tenemos varias alternativas, siempre a disposición del profesor. Me esfuerzo todos los días por mejorar, queremos seguir construyendo un gran equipo. Vamos a buscar la victoria que nos ponga en la siguiente fase", apostilló.