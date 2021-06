Mueren otros 13 sanitarios en tres días en Venezuela por covid-19, según ONG

del sector de enfermería se concentran para exigir equipamientos y material médico para enfrentar la covid-19 el 12 de mayo de 2021 en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 16 jun (EFE).- Otros 13 sanitarios murieron entre el 13 y 15 de junio en Venezuela a causa de la covid-19, con lo que el total de fallecidos por esta enfermedad llegó a 651, informó este miércoles la ONG Médicos Unidos, que reprochó que a un año del primer deceso del personal de salud siguen "contando muertes".

"Se recibe información de 13 nuevos fallecimientos de personal de la salud con criterios para covid-19, en 3 días, para llegar a 651 fallecidos", dijo la ONG en su cuenta de Twitter.

La ONG además difundió un comunicado en el que denunció, nuevamente, que el personal sanitario "se ha visto desprotegido" en medio de la pandemia, pues según han señalado en otras oportunidades, los trabajadores de salud están expuestos a la enfermedad al no contar con el uniforme necesario para protegerse del virus.

"¿Cuántos compañeros más faltan por sacrificar sus vidas? ¿Cuántas muertes se han podido evitar vacunando al personal de salud?", preguntó Médicos Unidos que también ha denunciado que todavía no se ha inmunizado a la totalidad de los trabajadores sanitarios.

Entre los últimos 13 fallecidos se encuentran ocho médicos cirujanos, una enfermera, un odontólogo, un ingeniero sanitario, un personal de administración y abogado.

El estado con mayor cantidad de muertes de trabajadores de salud es Zulia con 130 fallecidos, seguido de Distrito Capital con 93, Carabobo con 55, Bolívar con 57, Anzoátegui con 39, Aragua con 38, Lara con 28, Táchira con 24, Guárico con 23, Mérida con 22 y Falcón con 20.

Las restantes 12 entidades registran entre 18 y 3 fallecidos.

La organización recordó que sus reportes se basan en criterios clínicos, epidemiológicos, de radiodiagnóstico y de laboratorio al día y "no necesariamente están incluidos en los reportes de los voceros" oficiales.

Según los datos del Gobierno venezolano, en Venezuela se acumula un total de 2.865 muertes por covid-19 y 254.116 contagios de la enfermedad.

Sin embargo, las cifras ofrecidas por el Gobierno son cuestionadas y señaladas de ser manipuladas.