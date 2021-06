Los Duques de Huéscar presumen de elegancia en una solidaria velada en el Teatro Real

15-06-2021 Los Duques de Huéscar, tras el concierto solidario de Ayuda en Acción. MADRID, 16 (CHANCE) Apasionados de la música y mostrando una vez más su lado más solidario, Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo han sido dos de los rostros conocidos que no se han querido perder VII Concierto de Ayuda en Acción junto a la Orquesta Sinfónica de Madrid y la cantaora Marina Heredia, bajo la experta batuta de Pablo Heras-Casado, y cuya recaudación irá destinada íntegramente al programa de acción social que la ONG desarrolla en España. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Una velada muy especial en la que la Duquesa de Huéscar impactó nuevamente por su elegancia y su belleza, acaparando todas las miradas con un look 'total white', confirmando que el blanco se ha convertido en su color favorito para las ocasiones señaladas. Un conjunto formado por pantalón, top y cartera de mano en guipur blanco inmaculado, que nos ha enamorado por su delicado bordado y con el que Sofía estaba sencillamente radiante.



Tras el recital, Fernando Fitz-James nos contó como se encuentra su tío Cayetano Martínez de Irujo, que fue operado de urgencia el pasado 14 de mayo de una obstrucción intestinal y al que no hemos visto desde entonces. "Ha estado muy desanimado, pero ya está mucho mejor" confirmaba su sobrino asegurando que poco a poco su tío se va recuperando del último susto de salud que ha tenido y que le impidió acudir a la boda de Carlos Fitz-James y Belén Corsini y al bautizo de la futura Duquesa de Alba, la pequeña Rosario.



Haciendo gala de su discreción, Sofía prefirió no pronunciarse sobre la posibilidad de ampliar la familia próximamente, aunque sí confirmó que su hija Rosario "está muy bien", al igual que sus cuñados, los Condes de Osorno, que están disfrutando de sus primeros días como marido y mujer.