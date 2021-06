Laporta reitera que "las cosas van bien" con Messi

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, reiteró este miércoles su optimismo respecto a una renovación del astro argentino Lionel Messi, repitiendo que "las cosas van bien", pero admitió que todavía no está cerrado.

"Estoy tranquilo, las cosas van bien", afirmó Laporta en la presentación de un documental sobre el capitán del Barcelona, que finaliza contrato el 30 de junio y aún no ha renovado con el club azulgrana.

"Sus botas seguirán en el césped del Camp Nou. No contemplo ni me planteo un 'no' de Messi", añadió el mandatario barcelonista, quien, no obstante, admitió que "no está cerrado".

"Es el mejor jugador del mundo y hay muchos equipos que van detrás de él con una mejor economía, pero en este ámbito lo ha puesto muy fácil, tiene ganas de quedarse", añadió el presidente del Barcelona, afirmando que para Messi lo importante es el proyecto deportivo.

Preguntado por fechas para anunciar un posible acuerdo, Laporta aseguró que no se las ponen.

"No ponemos fechas, pero puestos a elegir me gustaría que fuese el 24 de junio, que es mi santo y su cumpleaños, o el día 29, que es mi cumpleaños", afirmó Laporta.

"Y si firmamos antes de la Asamblea (de socios prevista el 20 de junio), cojonudo, pero con tranquilidad", afirmó el presidente azulgrana, insistiendo en que "ahora no puedo garantizar nada".

