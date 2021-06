La Semana de la Música Latina de Billboard se celebrará en vivo en Miami

La vicepresidenta de Música Latina de Billboard, Leila Cobo. EFE/ Ana Mengotti/Archivo

Miami, 16 jun (EFE).- La Semana de la Música Latina de Billboard se celebrará de forma presencial entre los días 20 y 25 de septiembre y tendrá lugar en la ciudad de Miami, informó este miércoles la organización Billboard.

La semana de charlas, paneles y actuaciones con figuras y líderes de la industria musical, y que este año se celebrará con el eslogan "The Beat of Latin Music", volverá a su formato tradicional tras la edición del año pasado, que por primera vez se desarrolló de forma virtual.

La organización Billboard señaló que más adelante se darán a conocer los detalles sobre la ceremonia de los premios Billboard Latinos, que usualmente corona esta semana de eventos y que en 2020 contó con la participación de Maluma, Jennifer Lopez, Ozuna, Anuel AA, J Balvin y Los Tigres del Norte, entre otros.

"Después de un año difícil, tanto los artistas como los fanáticos están ansiosos por participar en la habilidad única de la música para representar voces diversas y unir a las personas", dijo en un comunicado el presidente de Billboard, Julian Holguin.

"Celebrar nuestra cultura y música latina de forma segura junto para fans y artistas fue nuestra primera prioridad y estamos encantados de estar de regreso en Miami", dijo a su turno Leila Cobo, vicepresidenta de Música Latina de Billboard.

El sur de Florida albergó por última vez la Semana de la Música Latina en 2017, cuando se celebraron en el Ritz-Carlton de South Beach, en Miami Beach, y la gala de los premios en el Watsco Center de la Universidad de Miami, en Coral Gables.

En aquella ocasión, el mexicano Juan Gabriel fue elegido, de forma póstuma, Artista del Año, mientras que el grupo juvenil CNCO fue Artista Revelación en la ceremonia de premios.

La lista de artistas que participarán en la Semana de la Música Latina de este año, que se celebrará en el Faena Forum de Miami Beach, aún no se ha dado a conocer, pero de acuerdo a Cobo habrán "grandes nombres".

El evento refuerza la posición de Miami como capital de la música latina, al albergar oficinas de sellos discográficos, la producción de videos de artistas latinos y eventos de esta naturaleza.