La Reina Letizia, como nunca la habíamos visto, prueba suerte comprando cupones de la ONCE

MADRID, 16 (CHANCE)



En una semana repleta de actos, la Reina Letizia ha visitado esta mañana la sede de la Fundación ONCE acompañada por la primera dama de la República de Corea, Kim Jung-Sook. Una visita que demuestra el compromiso de la monarca con las causas sociales con la que ha puesto en valor la importante labor de una de las instituciones más importantes de nuestro país y un modelo único de inclusión social y profesional de personas invidentes o con discapacidad visual con motivo de la primera visita de un líder mundial a España tras la pandemia del Covid.



Y, haciendo gala de su naturalidad una vez más, Doña Letizia ha explicado personalmente a su homónima surconeana la labor de la Fundación ONCE y ha protagonizado una imagen inédita en ella hasta el momento, adquiriendo en plena calle dos cupones del sorteo de la ONCE ante la atenta mirada de la primera dama de la República de Corea.



Muy cercana, la Reina ha protagonizado la anécdota del día al acercarse a un vendedor de la ONCE, con el que ha conversado antes de adquirir un cupón para ella y otro para Kim JUng-Sook, probando suerte para el próximo sorteo de la Fundación con los números 17350 y 50317 en honor al inicio de las relaciones diplomáticas entre España y Corea, el 17 de marzo de 1950.