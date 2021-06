La producción industrial en China aumenta un 8,8 % interanual en mayo

EFE/EPA/WU HONG

Shanghái (China), 16 jun (EFE).- La producción industrial en China avanzó un 8,8 % interanual en mayo, avance inferior al 9,8 % de abril y que también se sitúa ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas, según datos ofrecidos hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Entre las tres principales categorías en las que la ONE divide el indicador, destaca el avance de las industrias de producción y suministro de electricidad, energía térmica, gas y agua, con un 11 % más que en el mismo mes de 2020.

Por su parte, la manufactura avanzó un 9 % interanual y la minería, un 3,2 %.

De los 41 subsectores industriales analizados, 36 experimentaron un aumento interanual de su actividad en mayo.

Entre ellos destacan la producción de vehículos eléctricos (+166,3 %), la de robots industriales (+50,1 %) o la de circuitos integrados (+37,6 %).

La ONE también hizo hoy públicos otros indicadores como las ventas minoristas, dato clave para medir la demanda de los consumidores chinos en el contexto de la recuperación posterior a la pandemia, ya bajo aparente control en el país asiático.

Este medidor avanzó un 12,4 % interanual, algo menor que el 17,7 % de abril y el 34,2 % de marzo, aunque hay que tener en cuenta que los confinamientos durante los peores meses de la pandemia -que en China se concentraron en el primer trimestre de 2020- afectaron gravemente a la demanda entonces, generando una distorsión en la base comparativa.

Por su parte, la inversión en activos fijos avanzó un 15,4 % en el acumulado de los primeros cinco meses del año.

Otro de los indicadores publicados hoy fue la tasa de desempleo urbano, que cayó de nuevo desde el 5,1 % del mes anterior hasta el 5 % de mayo, según la ONE.

El organismo habla de una "recuperación estable" de la economía nacional, aunque sigue advirtiendo de la incertidumbre derivada de la reactivación de la economía mundial y del avance de la pandemia a nivel internacional.

Estos factores se suman al hecho de que la ONE no considera todavía "consolidados" los cimientos de la recuperación económica en China.