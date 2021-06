La jefa de rescate del barco de MSF advierte de que la situación empeora: necesitamos un puerto

Anabel Montes, jefa del equipo de rescate del barco Geo Barents de la organización Médicos sin Fronteras, que espera desde hace cuatro días con 410 migrantes a bordo tras ser rescatados en el Mediterráneo central. EFE/Médicos sin Fronteras

Roma, 16 jun (EFE).- El barco Geo Barents, de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) espera puerto desde hace cuatro días con 410 migrantes a bordo tras ser rescatados en el Mediterráneo central y la jefa del equipo de rescate, Anabel Montes, afirmó hoy a Efe que necesitan urgentemente desembarcar pues cada momento que pasa "empeora la situación".

"El equipo médico está monitorizando los casos más vulnerables, pero todas las personas están agotadas por su travesía, y además tenemos informes de traumas y violencias sufridas en Libia, lo que afecta a su salud física y también mental", explicó por teléfono desde la embarcación.

Por el momento ni Italia ni Malta, los países más cercanos, han respondido a las peticiones de MSF de que les conceda un puerto seguro.

Montes insistió en que "cuánto más se tarda en dar puerto, más empeora la situación. Necesitamos urgentemente un puerto seguro para desembarcar a estos 410 náufragos".

El Geo Barents, el único barco humanitario en este momento en el Mediterráneo central, realizó siete operaciones de rescate en solo 48 horas y entre los migrantes que viajan a bordo hay diez mujeres, una de ellas embarazada, así como 91 menores. Proceden de veintiún países diferentes, entre ellos Siria, Bangladesh, Etiopía, Eritrea y Sudán.

Montes explicó a Efe que durante los primeros días de navegación fueron testigos de las interceptaciones de barcos con migrantes por parte de la Guardia Costera libia, aunque recuerda que "Libia no es un puerto seguro y que estas personas no pueden ser devueltas allí porque va contra las leyes internacionales".

Denunció además que la tripulación del barco de MSF fue "amenazada verbalmente e intimidada" por parte de la guardia costera del país norteafricano durante el primer rescate, "aunque afortunadamente se pudo salvar a estar personas y llevarlas sanas y salvas a la nave".

Sobre que las autoridades italianas mantengan bloqueados los barcos de las ONG de rescate en el mar, alegando irregularidades técnicas, la cooperante aseguró que "MSF ha visto una necesidad crítica, no cubierta, que ya perdura desde hace años en el Mediterráneo".

"El hecho de que haya 5 barcos bloqueados y que sólo el Geo Barents esté en la zona recalca la inminente necesidad de tener un sistema efectivo de búsqueda y rescate gestionado por los países europeos", dijo.

Los barcos de salvamento bloqueados son el "Sea Eye 4", el "Alan Kurdi", los "Sea Watch" 3 y 4 y el Open Arms de la organización española del mismo nombre, que se encuentra en el puerto siciliano de Pozzallo (sur) desde hace nueve semanas.

"No puede ser que la responsabilidad recaiga sobre barcos de ONG que además a su vez son criminalizados por ello", subrayó Montes, con una amplia experiencia en rescate de inmigrantes y que incluso afrontó un proceso en Italia por favorecer la inmigración irregular cuando iba a bordo del Open Arms, pero que finalmente fue sobreseído.

Respecto a que cuando puedan llegar a puerto tengan que estar sometidos casi con total seguridad a una cuarentena debido a la pandemia, explicó que en el barco se respetan todos los procedimientos anticovid, como la medición de la temperatura cada día o la realización de pruebas.

"Es muy importante mencionar que salvaguardar la seguridad y el bienestar de las personas en tierra y defender el derecho de salvar vidas en el mar no puede ser nunca principios excluyentes", añadió.