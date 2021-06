Keiko Fujimori rechaza la derrota y sostiene que aún faltan actas por resolver

Keiko Fujimori participa en un mitin hoy, en Lima (Perú). El candidato izquierdista Pedro Castillo se impuso con el 50,12 % de votos a la postulante derechista Keiko Fujimori, que obtuvo el 49,87 %, al concluir con el 100 % de actas contabilizadas de la segunda vuelta presidencial en Perú. EFE/ Jhon Reyes

Lima, 15 jun (EFE).- La candidata presidencial Keiko Fujimori declaró que, a pesar de que ha concluido oficialmente el conteo de votos en Perú con un virtual triunfo de Pedro Castillo, falta "lo más importante" que es la resolución de las actas apeladas por su partido y las solicitudes de nulidad de 800 actas de votación.

Ante cientos de simpatizantes portando banderas peruanas, Fujimori les agradeció por su apoyo y expresó que "vamos a defender la democracia en el Perú", pidiéndoles que se mantengan vigilantes y en movilizaciones pacíficas.

Desde su local partidario en el centro de Lima, la candidata derechista de Fuerza Popular afirmó que le emociona "de sobremanera sentir la fuerza, el cariño, la confianza de todos ustedes, queridos amigos (pero) no nos dejemos confundir".

"Hoy ha salido un resultado de conteo de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), pero falta lo más importante, que es la votación de las actas apeladas, aquellas apeladas por las actas observadas, y las más de 800 actas por solicitud de nulidad", afirmó Fujimori en alusión a las observaciones que ha presentado por presuntas irregularidades y sospechas de fraude en mesa.

No obstante, hasta el momento, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el órgano superior electoral peruano, ha desestimado ya la mayoría de solicitudes de nulidad, incluso algunas en segunda instancia, y sólo restarían poco más de un centenar de actas por resolver.

"Confiamos en los órganos electorales, pero sobre todo confiamos en la voluntad popular, y sabemos que cuando analicen esas irregularidades, lo más probable es que nos den la razón", agregó la candidata, que postuló por tercera vez a la presidencia de Perú.

Con la totalidad de actas de votación contabilizadas, Castillo obtuvo 8.835.579 de votos (50,12 %), una diferencia de 44.058 votos sobre Fujimori, que recibió el respaldo de 8.791.521 electores (49,87 %).

GOLPISTAS

Fujimori rechazó las acusaciones de que "habría golpistas" en su entorno, en alusión a los llamados a desconocer las elecciones hechos por algunas figuras que anunciaron públicamente su respaldo a la candidata.

Según dijo, la calificación de golpista solo busca evitar "que el pueblo peruano sepa la verdad".

"Estamos buscando conocer la verdad y tenemos todo el derecho de hacerlo", dijo.

En ese sentido, reiteró el llamado a sus seguidores a esperar la resolución de los jurados electorales "con mucha prudencia, eso es bien importante, no pisemos el palito, nuestras marchas son pacíficas, con el corazón en alto, con orgullo, queremos defender el presente y el futuro del país".

En esta jornada, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que afirmó de "manera categórica que, durante la supervisión electoral realizada por nuestra institución, a lo largo del proceso electoral no se ha advertido de parte de las autoridades electorales ningún intento de alterar la voluntad popular".

Asimismo, rechazó todo discurso o acto que suponga el desconocimiento de los resultados electorales que habrá de anunciar oficial y oportunamente la autoridad electoral y de cualquier intento de afectar el orden constitucional.