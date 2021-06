Juan Carlos Osorio, nuevo entrenador del América de Cali

En la imagen, el nuevo director técnico del América de Cali, Juan Carlos Osorio. EFE/Luis Eduardo Noriega A/Archivo

Bogotá, 16 jun (EFE).- El colombiano Juan Carlos Osorio, exseleccionador de México y Paraguay, fue anunciado este miércoles como nuevo entrenador del América de Cali en reemplazo del argentino Juan Cruz Real.

"Inicia la era Osorio. ¡Bienvenido a La Pasión de un Pueblo!", escribió el club escarlata en Twitter, donde publicó una imagen del entrenador de 59 años.

El estratega colombiano, nacido en el municipio cafetero de Santa Rosa de Cabal el 6 de agosto de 1961, llega a los 'Diablos Rojos' tras haber dirigido al Atlético Nacional entre junio de 2019 y noviembre del año pasado, un tiempo en que sus dirigidos no obtuvieron buenos resultados.

Sin embargo, la carrera de Osorio tomó impulso por el buen trabajo hecho durante su primera etapa en el club verdolaga, en la que obtuvo tres títulos de liga, dos de Copa Colombia y una Superliga entre 2012 y 2015, así como fue subcampeón de la Copa Sudamericana de 2014.

Igualmente fue preparador físico y luego asistente técnico en el Manchester City, además de haber entrenado equipos colombianos como Millonarios y Once Caldas, con el que ganó el Torneo Finalización de Colombia en 2010; a los estadounidenses Chicago Fire y New York Red Bulls; al Puebla de México, y al Sao Paulo de Brasil.

Osorio también fue el seleccionador mexicano con el mejor porcentaje de efectividad en las últimas tres décadas, al ganar 33 partidos con 9 empates y 10 derrotas y llevó al Tri a los octavos de final del Mundial de Rusia.

En ese torneo su equipo es recordado por haber vencido 1-0 a Alemania en la primera jornada del Grupo F.

Como entrenador del América, Osorio tendrá como principales retos la Copa Sudamericana, en la que su equipo se verá la cara en octavos de final contra Athletico Paranaense, y la liga colombiana, de la cual el conjunto caleño es bicampeón vigente.