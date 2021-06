Inversor de Microsoft quiere informe sobre Gates y acoso sexual

(Bloomberg) -- Arjuna Capital, activista y accionista de Microsoft Corp., dijo que presentó una resolución para obtener un informe sobre la “efectividad de las políticas de acoso sexual en el lugar de trabajo de la compañía” a raíz de las acusaciones que apuntan a que el cofundador Bill Gates intentó tener relaciones inapropiadas con miembros del personal, y otras denuncias de acoso sexual.

El grupo, que presionó a grandes empresas en temas como brechas salariales de género y raciales, sugirió que la junta emitiera un informe anual que incluya los resultados de cualquier investigación sobre las acusaciones contra ejecutivos, incluido Gates, y las medidas tomadas para responsabilizar a los trabajadores y al liderazgo. Microsoft suele programar su reunión anual de accionistas a finales de noviembre o principios de diciembre.

“Instamos a Microsoft a que investigue de forma independiente y enfrente estos problemas de manera transparente, ya que el acoso sexual y la discriminación de género pueden perjudicar a los accionistas, lo que resulta en una menor productividad, mayor ausentismo y mayores costos de licencia por enfermedad”, escribió el grupo en la resolución, según una copia del texto enviada por correo electrónico.

Frank Shaw, portavoz de Microsoft, declinó comentar sobre la propuesta de los accionistas.

Brad Smith, presidente de Microsoft, dijo a Bloomberg Television que Gates, quien sigue siendo un asesor de la compañía y se reúne con algunos empleados bajo dicha capacidad, continuaría desempeñando un papel si el contacto se puede manejar de manera adecuada.

“Verán que seguimos hablando con Bill de manera apropiada sobre los temas más relevantes”, dijo Smith.

Tras el anuncio de Gates de que divorciaría, surgieron informes sobre una conducta potencialmente inapropiada del exejecutivo hacia empleados de Microsoft. La compañía dijo que recibió una queja en 2019, mientras Gates fungía en la junta de Microsoft, de que había intentado iniciar una relación romántica con una empleada en el año 2000. La junta de Microsoft abrió una investigación, pero la compañía dijo que no se concluyó porque Gates renunció como director el año pasado.

Smith también dijo que mucho ha cambiado en Microsoft en torno a temas como el acoso sexual en las últimas dos décadas. “El Microsoft de 2021 es muy diferente al Microsoft del año 2000”, indicó.

