Ines Gomez Mont revoluciona Instagram con estas últimas 5 publicaciones. ¡Míralas aquí!

Ríanse de mi por favor!!! Soy la primera en reírme de mi misma y siento que hoy me la volé 🤣 Definitivamente todo eso que los hijos nos mueven es inexplicable. Agradezco a Dios y a la vida por permitirme estar a su lado y dejarme vivir estos momentos con ellos. En mi casa todos se mueren de risa y me dan lata de que soy la más chillona, dicen que lloro por todo jajajaja Pues siiiii…. después de ver estas fotos y el video que Inesita me tomo (que me tienen muerta de risa) ME DECLARO OFICIALMENTE LA MÁS CHILLONA DE ESTA FAMILIA!!! Vean la semblanza de fotos del mi gran día de graduación, Inesita feliz y yo en mi drama jajajaja 🤣🤣🤣





Hoy estamos de fiesta 🎉 Inesita se gradúa de primaria y ya entra a secundaria!!!! Estoy tan feliz pero al mismo tiempo debo de confesar que estoy súper sensible…. ya no quiero que crezcan. Si ando con ojo remi en primaria no me quiero imaginar cuando se gradúe de la universidad jajajaja 🥲 ¿Alguien siente o ha sentido lo mismo que yo?





Gracias por ser la hija tan maravillosa que eres. Gracias por ser tan responsable en la escuela y en la vida. Gracias por regalarme esas calificación y entregarlo todo todos los días, más en esta cuarenta, que me la hiciste muy fácil. Gracias por ser la alegría de todos mis días!!!! Te amoooo Inesita estoy siempre muy orgullosa de ti 💕 Felicidades 🎉





Nosotras hasta en la corredera de la cocinada la pasamos bien 🤣 Clau de mi amor te ❤️ que haría sin ti y sin que hicieras todas mis locuras después de tantos años juntas jajajaja PD. No puedo lograr hacer #tiktok sin que me aguante la carcajada!!! Me urgen clases!!!!





Hoy cumple años otro tesoro de mi vida, mi abuela TITA 💜 Agradezco a la vida por tu vida, siempre una gran abuela y bisabuela. Dios te bendiga siempre. Feliz feliz feliz cumple abuela Te ❤️❤️❤️

Inés Gómez-Mont Arena nació en la Ciudad de Méxio, el 29 de julio de 1983. La sobrina del exsecretario de gobernación mexicano Fernando Gómez Mont, primero ganó atención como una actriz en 1997 con la telenovela Tric Trac.

En 2002, comenzó a trabajar en el departamento de producción de noticias de Televisión Azteca. Más tarde se unió al departamento de entretenimiento, dirigido por Paty Chapoy.

En 2004 recibió la oportunidad de presentar el programa dominical Los 25+ hasta la temporada cinco, por su embarazo de alto riesgo fue remplazada por la conductora María Inés Guerra. También tuvo la oportunidad de unirse al equipo de Ventaneando y a los reporteros de deportes de TV Azteca.

Gómez Mont obtuvo popularidad entonces entre el público de habla inglesa cuando, en el Super Bowl Media Day por la Super Bowl XLII, asistió a una conferencia de noticias con el quaterback de los New England Patriots, Tom Brady, llevando un revelador vestido de novia y rogando a Brady que se casase con ella.