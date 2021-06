Ibon Navarro: "Habrá cambios, pero no muchos"

El entrenador del MoraBanc Andorra, Ibon Navarro. EFE/Juan Carlos Caval/Archivo

Andorra La Vella, 16 jun (EFE).- Ibon Navarro, el entrenador del MoraBanc Andorra, realizó para Efe un balance de la temporada, elogió el compromiso de la plantilla y habló del futuro del equipo.

El vitoriano, de 45 años, apuesta por cumplir el año que le queda de contrato y asegura que se siente feliz en el Principado. Con Francesc Solana ya ha empezado a planificar la próxima temporada.

Pregunta (P): Esta ha sido una temporada con muchas adversidades: dos brotes de Covid-19, lesiones y todo ello sin poder estar acompañados por el público.

Respuesta (R): "Lo importante es que teníamos que tirar la temporada hacia adelante ya que el deporte profesional no se puede parar por muchos motivos. No ha sido nada fácil. Con mucho esfuerzo, sacrificios y con muchas cosas que se han quedado por el camino, con muchos problemas y con muchas lesiones lo hemos tirado hacía adelante. A ver si conseguimos que esta pesadilla se acabe y podamos volver a nuestra vida normal lo más pronto posible".

Pregunta (P): Usted es químico, pero dejó la profesión para ser entrenador. ¿El secreto de este equipo ha sido la química?

Respuesta (R): "Sin lugar a dudas. Por eso te queda ese gusto amargo de imaginar qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido tantas desgracias. Este equipo lo hemos visto cómo reacciona con los problemas y si hubiese tenido una buena dinámica de continuidad, de no estar cada dos por tres con gente entrando y saliendo y con más jugadores en la enfermería que en la pista, no se dónde hubiésemos llegado. Yo creo que no nos hubiésemos preocupado por la posición en la cual finalizábamos ya que creo que podíamos acabar mucho más arriba. Yo me pregunto... ¿Si no se hubiese lesionado 'Tyson' dónde estaríamos?. No lo sabremos".

Pregunta (P): Daba la sensación de que era una plantilla de menos talento de las que ha dirigido aquí.

Respuesta (R): "Cuando tu fichas jugadores y tienes mucho dinero para ello puedes incorporar jugadores de mucho talento, con físico, con buena mentalidad, con educación y con conocimientos. De todo esto que acabo de decir no hay ni cinco en toda Europa. Cuando bajas tu capacidad económica también bajan las prestaciones de lo que acabo de comentar, es decir, cuando tienes jugadores con mucho talento, dentro de tu margen salarial, a los jugadores les faltan otras cosas. Cuando tienes jugadores que tienen otras cosas puede que sí les falte un poco de talento, pero lo compensas con otras cosas.

Al final, el resultado siempre acaba siendo el mismo. ¿Son mejores jugadores? Son diferentes. Esto no quiere decir que nuestros jugadores no tuviesen talento. Lo tienen aunque puede ser que tuvieran menos que otros jugadores que jugaron aquí otras temporadas".

Pregunta (P): Fue portero de fútbol. ¿En algún momento tuvo la sensación, con los brotes de Covid-19 y las lesiones, de ser un coladero y que a la plantilla les marcaban goles por todos los sitios?

Respuesta (R): "El gol mas gordo que nos estuvieron a punto de marcar fue cuando nos querían hacer jugar ocho partidos en 15 días. Aquello hubiese sido un gol por toda la escuadra. Además teníamos a todo el equipo colgado del larguero para que no lo marcasen. En caso de haberlo marcado hubiese sido un golazo. Afortunadamente no lo marcaron aunque no fue gracias a nosotros. Más que un coladero creo que no fue nada fácil ver que cada día caía un jugador y después otro. Cada vez que sonaba el teléfono y salía que era Francesc Solana yo me cagaba. Está temporada ha sido más una competición de caer y de levantarse todas las veces".

Pregunta (P): Dio la sensación que al final no cayeron.

Respuesta (R): "Yo creo que sí que caímos, pero lo que pasa es que nos levantábamos. Nos hemos levantado muchas veces. La capacidad que ha tenido el equipo de levantarse y de reinventarse es digna de elogio. Yo calculo que lo hemos hecho está temporada unas cuatro veces. Ha sido un proceso constante de reiventarnos, de replanificar y de revaluar porque siempre pasaban cosas".

Pregunta (P): ¿En algún momento pensó. 'Quiero que se acabe ya la temporada?

Respuesta (R): "Pues mira, sí, pero no al final. Ves que no pueden pasar más cosas y dices, mira, que se acabe ya esto, pero esta capacidad que tenía el grupo para volver siempre y sin darles yo ningún empujón me dio fuerzas. Yo no tiraba de ellos. Eran ellos los que tiraban por el equipo. Por tanto, fue muy fácil al final. El grupo humano ha sido extraordinario y si por mí hubiese sido, en especial en el tramo final, hubiese continuado jugando porque es el año que acabo menos cansado".

Pregunta (P): ¿Sin público en las gradas que hacían jugando a baloncesto?

Respuesta (R): "Todos los deportes son para los espectadores, de lo contrario nos convertimos en un teatro y ni eso. En el teatro las emociones van desde el escenario a la grada. Aquí no. Aquí es un intercambio constante y también de retroalimentación. Eso sí, nos fue bien para saber qué pasaba en la cabeza de los jugadores, de cómo les funciona la cabeza sin el nivel de activación, de motivación, porque es verdad que al equipo local no tener a la afición le cuesta, pero para el equipo visitante no tener el público local en la grada encuentras a faltar esa amenaza. Eso lo hemos perdido. Los partidos empezaban muy planos y eso al final se fue mejorando".

Pregunta (P): ¿Ha hecho de psicólogo?

Respuesta (R): "De auto-psicólogo...".

Pregunta (P): ¿Y qué se decía?

Respuesta (R): "El aspecto mental es muy importante en los jugadores, pero también en los entrenadores. Yo este año he invertido medios para mejorar mi aspecto mental. El hecho de gestionar mejor todo esto ayuda a que al final estés mas a gusto. En estás últimas jornadas ha habido deseo y eso ha hecho que hayamos acabado bastante bien".

Pregunta (P): ¿Su mujer (valenciana) y su hijo (aficionado al Valencia) no le insisten para volver allí?

Respuesta (R): "No. Mi hijo este año me ha salido con que quiere la camiseta del Betis. No tengo ni idea de dónde le ha salido esta afición por el Betis, pero puede ser que esté pasando mucho tiempo con nuestro delegado Txetxu Bermudo. ¿Y mi mujer? Mi mujer ya sabe lo que es Valencia. En Valencia y en Vitoria son sitios donde ya hemos estado y sí un día tenemos que volver lo haremos encantados y estaremos como en casa. Al final, y sinceramente, no me insisten para nada. Yo estoy feliz y a mí ellos me ven feliz aquí".

Pregunta (P): En definitiva... ¿Se queda?

Respuesta (R): "Tengo contrato aquí y además nos ha quedado ese regusto de saber dónde podíamos haber llegado. Intentaremos acabar el proyecto. Va muy bien. A ver si el año que viene podemos dar un paso más y estar dentro y no cerca de muchas cosas".

Pregunta (P): ¿Es posible 'clonar' a Clevin Hannah?

Respuesta (R): "Pues mira, su hijo juega en la categoría de microbaloncesto del MoraBanc y es muy interesante. [Sonríe]. Clevin es como los buenos vinos. No es posible clonarlo, pero sí que es factible intentar disfrutarlo y exprimiéndolo para sacar todo lo que tiene. Tenemos que rodearlo de jugadores que le permitan demostrar que él es el líder del equipo, pero también que note que en sus malos momentos no sufra tanto y no se sienta tan responsable".

Pregunta (P): En el inicio de la entrevista hablábamos de química. ¿Por tanto, lo mejor sería no tocar mucho y fichar poco?

Respuesta (R): "Cuando las cosas funcionan se ha de intentar no tocarlas, pero sí que es verdad que cuando haces un análisis más profundo del equipo encuentras a faltar algunas cosas y siempre ves dónde se puede mejorar. Está claro que cuando cambias jugadores también cambias personas y un grupo de personas que han funcionado muy bien tienes que ir con cuidado con lo que quitas y lo que pones. Habrá cambios, pero no muchos".

Pregunta (P): ¿Dónde buscará la mejora?

Respuesta (R): "Hemos sido un equipo con muchos problemas para anotar desde fuera. El porcentaje más bajo de tiros abiertos de la liga. ¿Por qué? Palsson no ha jugado y Sy ha bajado su porcentaje estrepitosamente. 'Tyson' nos ha dado mucho, pero se ha lesionado. Jelínek ha jugado más minutos de los habituales. Por tanto, aquí tenemos margen de mejora. Encontrar jugadores con capacidad de anotación alta. También me gustaría recuperar el ser un equipo más rápido que es la identidad del equipo-club. Este es la manera de jugar y sería bueno mantener esa identidad".

Pregunta: ¿Cómo ha vivido la pandemia?

Respuesta (R): "Hay un momento durante mucho tiempo que piensas que es una cosa que sólo pasa en la televisión y que a ti no te toca. Después le empieza a pasar a gente que conoces y hasta que te toca a ti. También pierdes gente que realmente conocías por culpa del virus. Entonces te preocupas más y le das más importancia. Llamas más de lo normal a casa -que no me lea mi madre- para saber que todo esta bien. Llamaba a mi hermana que trabaja en la UCI en Vitoria y ya deja de ser una cosa de la televisión y empieza a ser una cosa más real".

Pregunta (P): Su hermana lo ha vivido en primera línea... ¿Cómo está su hermana?

Respuesta (R): "De baja. Son muchas horas. Ha hecho muchos extra turnos, moviendo gente con las camillas y sólo unos pocos pueden trabajar en la UCI. Ha hecho mucho esfuerzo, tanto mental como físico. Tiene la espalda destrozada.".

Víctor Duaso