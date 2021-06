Hombres G ultiman un disco "muy Hombres G", libro, película "e incluso serie"

El grupo español Hombres G durante un concierto. EFE/Marcial Guillén/Archivo

Madrid, 16 jun (EFE).- La banda española Hombres G avanzó este miércoles que su anunciado próximo disco, "La esquina de Rowland", será "muy Hombres G, de los que más personalidad del grupo" mostrará, y que en cartera tiene previsto también el próximo lanzamiento de un libro, el inminente rodaje de una película "e incluso una serie".

Según relató la veterana banda a Efe en una charla en Madrid, será en octubre cuando el nuevo trabajo discográfico salga al mercado y su origen está en la inesperada "oportunidad" que brindó la pandemia de covid-19 cuando interrumpió la gira que llevaba a cabo en México.

"Esa incertidumbre y ese no saber qué iba a pasar, de estar todo el día en casa sin esperar a nadie, sin citas, con todo el tiempo para nosotros, provocó el volver a escribir canciones con la única premisa de hacer temas bonitos sin saber para qué los íbamos a utilizar", rememoró el vocalista de Hombres G, David Summers.

Summers, Dani Mezquita, Rafa Gutiérrez y Javier Molina revelaron que se juntaron con una gran cantidad de material y vieron la posibilidad de publicar un nuevo álbum que diera continuidad antes de lo previsto a su último trabajo, "Resurrección" (2019), que estaban presentando en directo justo cuando estalló la pandemia.

"Las circunstancias de su grabación han sido especiales, más allá de la situación sanitaria, porque se hizo en el estudio de mi casa, sin límite de tiempo, sin presupuesto, mimando las canciones y cocinándolas cada día, con la única intención de hacer el mejor álbum posible", subrayó Summers.

Catorce cortes en total estarán incluidos en "La esquina de Rowland", cuyo título nombra al bar musical en cuya esquina se fraguó lo que sería Hombres G.

Gracias a un amigo en común, comentaron, se pusieron en contacto con Carlos Rivera, con el que entablaron amistad tras una cena en Madrid.

Al ofrecerle la posibilidad de participar en cualquiera de los temas, el mexicano eligió "Se me sale el corazón", una canción aparentemente de amor que en realidad habla del público y de "las ganas de reencontrarte con tu gente".

"Para nosotros es un honor tenerlo en el disco. Aun siendo muy joven, es un artista muy experimentado, con un nivel espectacular en México, en América Latina y en Estados Unidos", señaló Summers sobre su participación en este tema, que ya puede escucharse en plataformas digitales y para el que rodarán un videoclip.

Hombres G anunciaron que, además del disco, tienen entre sus planes el lanzamiento de un libro sobre el que no dieron más detalles, así como la inminente realización de una película "e incluso una serie".

Juntos llegaron a convertirse en una de las bandas españolas de pop más importante de todos los tiempos desde el lanzamiento de "Hombres G" (1985), con más de 20 millones de copias vendidas y giras colosales a ambos lado del Atlántico.

De hecho, en México y Estados Unidos siguen actuando ante miles de personas.

Este mismo viernes dan un concierto en Madrid, con todas las entradas vendidas, y después actuarán en Barcelona. EFE

