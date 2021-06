Fútbol/Euro.- Previa del Ucrania - Macedonia del Norte

Ucrania y Macedonia del Norte no quieren descartarse



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Las selecciones de Ucrania y Macedonia del Norte se medirán este jueves en el Arena Nacional de Bucarest (15.00 horas) en busca de estrenar su casillero de victorias en el Grupo C de la Eurocopa 2020 y mantener así sus opciones de clasificación para los octavos de final.



Ni ucranianos ni macedonios pudieron sumar nada en su debut en la cita continental, aunque los primeros estuvieron cerca de haber arañado un valioso punto ante los Países Bajos, tras igualar un 2-0 adverso y caer finalmente por un gol en los compases finales. La 'rookie' del torneo, en cambio, cayó con más claridad ante Austria (3-1).



De este modo, ambos combinados acuden con urgencias a su segundo duelo ya que la victoria es lo único que les puede hacer aspirar a estar en los octavos de final. Ucrania parte como teórica favorita para ello, aunque Macedonia del Norte espera elevar su nivel competitivo una vez ya que se haya podido sacudir los nervios del estreno en un gran evento internacional.



Los dos también deberán mejorar defensivamente sus prestaciones porque no estuvieron a un buen nivel. Tanto los de Andrey Shevchenko como los de Igor Angelovski concedieron mucho en sus primeros partidos, y sólo las actuaciones de sus respectivos guardametas, Bushchan y el rayista Dimitrievski, impidieron que recibiesen más goles.



El combinado ucraniano espera rayar a mejor nivel después de sufrir sobre todo el juego de ataque y de posesión de su primer rival, ante el que también dejó buenos momentos que ahora espera alargar durante más tiempo ante una Macedonia del Norte que posiblemente prefiera aguardar ordenada y no tener el peso del encuentro.



"Tenemos un partido importante y Macedonia del Norte se merece respeto. Tene carácter, contraataca bien y juega con un estilo propio con su 5-3-2. En los últimos años, ha tenido varios buenos partidos y victorias sobre algunos buenos equipos, así que debemos tener cuidado, especialmente durante sus contraataques", advirtió Shevchenko, que podría tener como principal novedad en el once a Tsygankov, un jugador que podría traer más peligro ofensivo junto a Yarmolenko.



"Tenemos que jugar lo mejor que podamos porque esto es la Eurocopa y sólo así podremos obtener un buen resultado. Llegamos al torneo para llegar a los octavos de final y el que gane este partido mejorará sus posibilidades de avanzar. Sentimos alguna presión, pero estamos motivados y jugaremos para ganar", señaló Angelovski, que parece que repetirá once.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



UCRANIA: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk y Tsygankov.



MACEDONIA DEL NORTE: Dimitrievski; Nikolov, S.Ristovski, Musliu, D.Velkovski, Alioski; Ademi, Bardi, Elmas; Pandev y Trajkovski.



--ÁRBITRO: Fernando Andrés Rapallini (ARG).



--ESTADIO: Arena Nacional de Bucarest.



--HORA: 15.00/Cuatro.