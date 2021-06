Fútbol/Euro.- El alemán Rüdiger lamenta su "desafortunado" mordisco a Paul Pogba en el Alemania-Francia

MÚNICH/HERZONGENAURACH (ALEMANIA), 16 (dpa/EP)



El defensa alemán Antonio Rudiger lamentó este miércoles su acción "desafortunada" de dar un mordisco en la espalda a Paul Pogba durante un momento del partido entre su selección y la de Francia en la Eurocopa, algo que no molestó al centrocampista francés.



"Sin duda alguna, no debo ir con la boca así a la espalda de nadie, me parece desafortunado. Paul y yo hablamos muy amistosamente tras el pitido final y él confirmó en la conversación conmigo y luego también en la entrevista que de todos modos no se trataba de un mordisco, como algunos pensaron al principio", apuntó Rüdiger este martes.



Ni el árbitro español Carlos del Cerro Grande ni su compatriota Juan Martínez Munuera, como videoasistente, sancionaron la acción. "Incluso durante el partido, el árbitro me dijo que me habría castigado si lo hubiera considerado una agresión", explicó el central del Chelsea.



De todos modos, el propio Pogba quitó importancia a la acción de su "amigo". "No soy alguien que vaya gritando para reclamar una tarjeta. Creo que me mordió un poco, fue algo amistoso, nos conocemos muy bien", argumentó sobre el incidente tras el encuentro.