Floridanos, muy contrarios a la ley que prohíbe a los cruceros exigir vacunación

Miami, 16 jun (EFE).- Una gran mayoría de los floridanos se muestra contraria a una ley impulsada por el gobernador de este estado, Ron DeSantis, que prohíbe a la empresas, entre ellas los cruceros, exigir pruebas de vacunación, según un sondeo divulgado este miércoles por la Universidad del Sur de Florida (USF).

Un 43 % de los encuestados dijo que "la prueba de vacunación debería ser obligatoria en todos los cruceros que atracan en los puertos de Florida", mientras que otro 33 % se mostró partidario de que esa decisión quede a discreción de cada naviera, algo que no contempla la posición de DeSantis.

La medida del gobernador, que entra en vigor el próximo 1 de julio, multa hasta con 5.000 dólares cada vez que una empresa pida el llamado "pasaporte de vacunación".

Además, el republicano DeSantis ha demandado al Gobierno federal por sus requisitos para permitir el reinicio de la navegación, aunque muchas de las compañías navieras ya han llegado a acuerdos con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) para su pronta reactivación.

La encuesta, realizada por la Facultad de Asuntos Públicos de la USF, encontró que solo el 24 % de los entrevistados dijo que no se debería permitir que las líneas de cruceros obliguen a los cruceristas a mostrar prueba de vacunación.

Se trata de un asunto que ha escalado hasta convertirse en una batalla legal entre DeSantis y los CDC, la autoridad estatal y la federal, sobre el gobierno de los cruceros que utilizan los puertos de este estado.

Este martes, la empresa Royal Caribbean pospuso por un mes más el crucero Odyssey of the Seas, que iba a reiniciar sus actividades en puertos de Estados Unidos a principios de julio, debido a ocho casos positivos de la covid-19 en su tripulación.

La compañía, con sede en Miami, informó por las redes sociales de que los 1.400 miembros de la tripulación están vacunados, pero que el contagio sucedió en la mitad de las dos dosis, cuando el periodo de completa inmunización no se había cumplido.

La industria de cruceros, que cumple ya 15 meses de parálisis en puertos de Estados Unidos, se prepara para el reinicio de actividades a partir de julio, bajo las condiciones de los CDC.

La encuesta de la USF, que abordó cuestiones como la preocupación por los efectos secundarios de las vacunas contra la covid-19, se realizó a 600 floridanos entre el 3 y 14 de junio y cuenta con un margen de error de (+/-) 4 puntos porcentuales.