Florida enviará agentes del orden a la frontera sur de Texas y Arizona

Miami, 16 jun (EFE).- Efectivos de agencias del orden y oficinas de alguaciles de una decena de condados de Florida (EE.UU.) se desplegarán en Texas y Arizona para apoyar a las autoridades de esos estados durante la crisis migratoria en la frontera sur, anunció este miércoles el gobernador, Ron DeSantis.

Durante una conferencia de prensa en la oficina del alguacil del condado de Escambia, en Pensacola (noreste), DeSantis afirmó que Florida es el primer estado en brindar "ayuda mutua" a Arizona y Texas.

Recientemente, los gobernadores republicanos de estos estados sureños enviaron una carta en busca de ayuda después de que el presidente de EE.UU., Joe Biden, revocara las políticas de inmigración del expresidente Donald Trump, apuntó DeSantis.

"La crisis de seguridad fronteriza de Estados Unidos afecta a todos los estados y a todos los estadounidenses", dijo el gobernador hoy en la rueda de prensa, en la que estuvo junto a la fiscal general de Florida, Ashley Moody, y varios alguaciles de todo el estado.

Desde una tribuna con un letrero en el que se podía leer: "Aseguren nuestra frontera, aseguren nuestros estados", DeSantis dijo que la acción era necesaria "debido al fracaso de la Administración de Biden en asegurar nuestra frontera sur".

El gobernador republicano puso como ejemplo de inseguridad ciudadana un incidente ocurrido en mayo pasado en el condado floridano de Martin, en el que una mujer de 82 años fue "violada por un extranjero ilegal criminal".

"Me enorgullece anunciar hoy que el estado de Florida está respondiendo a la llamada. Florida te respalda", puntualizó DeSantis.

Por su parte, Moody señaló en un comunicado emitido más tarde que, como Fiscal General, su obligación es "poner fin a la trata de personas, proteger a nuestros niños de los depredadores sexuales y luchar contra la crisis de los opioides que se cobran 21 vidas al día en nuestro estado".

"Pero el presidente Biden (...) no nos ayuda a lograr estos objetivos vitales de seguridad pública", puntualizó la procuradora.

El comunicado de la oficina del gobernador de Florida cita al director del FBI, Christopher Wray, quien dijo recientemente que "no hay duda" de que la actividad del cártel mexicano de la droga ha cruzado la frontera hacia los Estados Unidos.

Entre enero y abril de este año, el Departamento de Seguridad Pública de Texas confiscó casi 95 libras (43 kg) de fentanilo, refiere el comunicado, y añade que esa cantidad equivale a 21,5 millones de dosis letales de esta droga.

"Eso es un aumento en comparación con 2020, cuando la misma agencia confiscó solo 11 libras (4,9 kg) durante los primeros cuatro meses", remarca.

También el comunicado del gobierno de Florida expone que "los traficantes de personas que se hacen pasar por una familia están utilizando niños para cruzar la frontera", según versiones de exagentes de la Patrulla Fronteriza.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE.UU. citados por el gobierno de Florida, "para los cinco años fiscales que terminaron en 2019, un promedio de solo el 15 % de las personas encontradas por las fuerzas del orden habían intentado cruzar la frontera en ese año".

"De manera alarmante", continúa, "bajo la Administración de Biden esta cifra se ha disparado al 38 % en mayo de 2021", cuando se capturó a más de 180.000 inmigrantes ilegales intentando ingresar a lo largo de la frontera suroeste.

Además de los alguaciles condales, la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) y la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca estatal (FWC) participan en el despliegue.

La División de Manejo de Emergencias de Florida (DEM) está coordinando el despliegue de los agentes del orden, indicó el gobierno estatal.