Finlandia desea en sus camisetas una pronta recuperación a Eriksen

EFE/EPA/Lars Baron

San Petersburgo (Rusia), 16 jun (EFE).- Los futbolistas finlandeses salieron hoy a calentar al estadio Krestovski con camisetas en las que le desean una pronta recuperación al danés Christian Eriksen, que sufrió un desvanecimiento en el partido que ambos equipos disputaron el pasado sábado.

"Que te recuperes, Christian" (Get well Christian), rezaba la camiseta que portaban los jugadores del equipo escandinavo.

Los jugadores y el seleccionador finlandés, Markku Kanerva, han reconocido que está siendo muy difícil centrarse en el fútbol después de lo ocurrido en Copenhague.

"No es fácil centrarse en el fútbol cuando hay cosas más importantes en juego", dijo Canerva en rueda de prensa.

Eriksen, que aún está hospitalizado, aseguró estar "bien", pese a las circunstancias, y se mostró muy agradecido por las muestras de apoyo y afecto.

Finlandia derrotó a Dinamarca (1-0), mientras Rusia cayó ante Bélgica (0-3) en la primera jornada, por lo que el partido de hoy es decisivo para el equipo eslavo.