Fabianski no estará disponible ante España

EFE/EPA/Adam Warzawa

Redacción deportes, 16 jun (EFE).- Lukasz Fabianski, guardameta de la selección de Polonia, no estará a disposición del técnico luso Paulo Sousa el próximo sábado ante España en el estadio La Cartuja de Sevilla por una lesión muscular.

El portero del West Ham inglés sufrió un desgarro en el calentamiento del encuentro ante Eslovaquia en San Petersburgo y tiene que estar varios días parado.

Según informaron fuentes del equipo polaco, la lesión no es grave, por lo que Sousa no prevé recurrir a ningún jugador que ocupe su plaza en la convocatoria.

El titular es Wojciech Szczesny y en La Cartuja el segundo guardameta será Lukasz Skorupski.

Polonia llegará a Sevilla con la necesidad de reaccionar después de haber perdido en el primer encuentro ante Eslovaquia por 2-1.