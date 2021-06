España.- Sánchez celebra que "pronto vamos a abandonar las mascarillas en la calle"

16-06-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el presidente de la República de Corea, Moon Jae-in, posan en una fotografía en la inauguración del Foro empresarial España-Corea, a 16 de junio de 2021, en la Cámara de Comercio de España, Madrid, (España). La presencia del presidente surcoreano en este acto se realiza en el marco de la visita de Estado a España entre los días 15 y 17 de junio donde, acompañado de su equipo de Gobierno, está realizando diversas citas empresariales de cara a acuerdos económicos. El Foro cuenta con la presencia de empresas relevantes para los intereses comerciales de ambos países y tiene como objetivo alzar los lazos bilaterales entre ambos en cuestión económica. POLITICA EUROPA PRESS/A.Ortega.POOL - Europa Press



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado confiado este miércoles en que "pronto vamos a abandonar las mascarillas" en el exterior ahora que se ha alcanzado la "velocidad de crucero" en la vacunación y que en unos días habrá 15 millones de personas vacunadas en el país.



Sánchez ha sacado pecho del avance en la campaña de vacunación, que está alcanzando "velocidad de crucero", durante su intervención en un encuentro empresarial junto con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, quien se encuentra de visita de Estado en España.



"Pronto vamos a abandonar las mascarillas en la calle", ha aseverado, resaltando que "en unos días" se alcanzará el "hito" de más de 15 millones de españoles inmunizados en la que es "la mayor campaña de vacunación de nuestra historia" tras el récord de 3,5 dosis inoculadas la semana pasada.



"En unas semanas el 50 por ciento de la población tendrá al menos una dosis y la hoja de ruta es clara y se está cumpliendo", ha incidido, en referencia a la meta de que el 70 por ciento de los españoles esté vacunado para finales de verano.



Así las cosas, tras reconocer el "duro golpe" que la pandemia ha supuesto para la economía española, surcoreana y global, ha reivindicado nuevamente que "la vacunación total es el puente hacia recuperación total".



La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades autónomas y el Ministerio, no abordó en su reunión de este martes la posibilidad de eliminar la obligatoriedad de mascarillas en exteriores, según indicaron fuentes de Sanidad a Europa Press. "No hay fecha", recalcaron.