España.- Sánchez acusa al PP de usar Rey y bandera para dividir y Casado dice que no puede "caer más bajo" con indultos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en una sesión de control, a 16 de junio de 2021, en el Congreso de los Diputados, Madrid, (España). Esta sesión está marcada nuevamente por los posibles indultos a los presos del procés por parte del Gobierno Central, y por la manifestación convocada el pasado domingo en la madrileña Plaza de Colón por la plataforma cívica Unión 78 contra dicha medida. En este sentido, el PP lleva a la sesión una moción, resultado de la interpelación que dirigió la semana pasada al ministro de Justicia, reclamando al Gobierno que deniegue los indultos a los presos y desista de su intención de derogar o modificar el delito de sedición.



El líder 'popular' alude a la "metamorfosis" de Sánchez, quien critica que mande a Ayuso a "decir incongruencias" sobre Felipe VI



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, ha arremetido contra Pedro Sánchez por querer indultar a los condenados por el 'procés' y ha llegado a asegurar que no se puede "caer más bajo" porque "ya hasta acepta el referéndum que prometió en campaña tipificar como delito". El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le ha respondido acusando al PP de utilizar al Rey, la Constitución y la bandera de España para "dividir a los españoles", "mandando" además a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a "decir incongruencias" sobre Felipe VI.



"Nosotros no vamos a utilizar ni la Constitución ni la bandera de España ni la integridad territorial ni la monarquía parlamentaria para dividir a los españoles como ustedes sí hacen", ha espetado Sánchez al jefe de la oposición en la sesión de control al Gobierno del Congreso.



Es más, el presidente del Gobierno ha llevado al Pleno la polémica abierta estos días por las declaraciones sobre los indultos de Ayuso, quien ha calificado de "vergüenza" que el Rey tenga que firmar la medida de gracia y ha recalcado que Casado coincide con ella en que eso es una "humillación".



"Dicen ustedes defender tanto la Constitución y tanto la monarquía parlamentaria que mandan a la señora Ayuso a decir incongruencias sobre el papel del Rey en todo lo que tiene que representar la institución de nuestro país", ha aseverado Sánchez.



CASADO: "NO TIENE PALABRA PORQUE MIENTE SIEMPRE"



En su intervención, Casado ha recordado las promesas de Sánchez en campaña contra los indultos antes de su "metamorfosis" y ha dicho que ha demostrado que "no tiene palabra" porque "miente siempre". "Pero ya no engaña a nadie. En España ya le hemos calado y en el extranjero también", ha resaltado.



"Se ha vendido a esos que decía que no le dejaban dormir, y no para evitar el hachazo en la factura de la luz, planchando de noche como dice Calvo, sino para alargar un poco más su estancia en La Moncloa, traicionando a sus promesas y a la Justicia, a pesar de que sus socios ya han dicho que no le valen los autoindultos sino que exigen amnistía, independencia y que lo volverán a hacer", ha enfatizado.



El líder del PP ha afirmado que para Sánchez la ley "es castigo, el Estado de Derecho venganza y la Constitución, revancha". "Para usted, dar un golpe al Estado es concordia y romper la igualdad de los españoles es convivencia y romper la unidad de España es reencuentro", ha indicado.



Es más, Casado ha echado en cara al jefe del Ejecutivo que "ya hasta acepte el referéndum que prometió en campaña tipificar como delito". "No se puede caer más bajo y menos por un ambición ya patológica de poder personal", ha proclamado, para pedirle que "aproveche su tiempo porque no le queda demasiado".



SÁNCHEZ: CON PSOE NI REFERÉNDUMS NI DECLARACIONES DE INDEPENDENCIA



En su réplica, el jefe del Ejecutivo ha criticado que el PP se dedique a dar "lecciones de constitucionalismo" asegurando que son el partido que "más defiende la unidad de España" pero luego "se olvide y bloquee" la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es "la principal obligación que tiene un partido constitucionalista".



Sánchez también ha criticado que el PP presuma de defender la unidad entre españoles cuando luego "divide" en "buenos y malos" o de representar la regeneración democrática cuando luego "utiliza los resortes del Estado para tapar su corrupción" y "se salen del Pacto Antitransfuguismo". "Dejen de dar lecciones de nada y arrimen el hombro aunque sea una sola vez en su vida", ha solicitado a Casado.



Además, ha recalcado que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos "defiende la unidad de España y la Constitución" con "datos" y "no de palabra". Como prueba de ello, ha señalado que con el Gobierno del PP se produjeron "dos referéndums ilegales de independencia, una declaración unilateral de independencia y las leyes de desconexión aprobadas por el Parlamento de Cataluña".



"Desde que Gobierna el PSOE con Unidas Podemos, cero declaraciones unilaterales de independencia, cero referéndums ilegales de independencia y cero ilegalidades en el Parlamento de Cataluña. Ésa es la gran diferencia", ha exclamado.



En este sentido, Sánchez ha señalado que cuando el PP está en la oposición es "muy activo" en la defensa de la unidad de España con "mesas petitorias" y acudiendo a la Plaza de Colón "a manifestarse". Pero cuando el PP gobierna, ha proseguido, es "muy indolente en la defensa y en la unidad de España".



MONCLOA DESTACA EL VIAJE DEL REY A CATALUÑA



Fuentes del Ejecutivo han hecho hincapié después en que PP debería hacer "algo de autocrítica" sobre su actuación en Cataluña y se ha quejado de que la oposición hable de cuestiones de ilegalidad que "no han existido" con el Gobierno de Pedro Sánchez.



En este sentido, y siguiendo el mismo hilo argumental empleado por Sánchez en el Pleno, fuentes de Moncloa han subrayado que "en tres años no han violentado la legalidad de este país". "Tenemos una oposición instalada en las musarañas más profundas", han agregado.



Además, han puesto el acento en la visita de Felipe VI este miércoles a Cataluña, donde se va a ver con representantes del Govern. Según añaden, ERC se está "amoldando" a unas circunstancias en las que "tampoco se lo ponen fácil" sus socios de Junts.



Tras subrayar que el Rey no está en la política partidaria, las mismas fuentes consultadas han indicado que Felipe VI seguirá haciendo "agenda catalana siempre que se necesite y se requiera", "con normalidad".