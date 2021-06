España.- Moncloa garantiza "total normalidad" con el Rey en Cataluña y valora que el Govern esté en los actos con él

16-06-2021 La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, conversa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión de control, a 16 de junio de 2021, en el Congreso de los Diputados, Madrid, (España). Esta sesión está marcada nuevamente por los posibles indultos a los presos del procés por parte del Gobierno Central, y por la manifestación convocada el pasado domingo en la madrileña Plaza de Colón por la plataforma cívica Unión 78 contra dicha medida. En este sentido, el PP lleva a la sesión una moción, resultado de la interpelación que dirigió la semana pasada al ministro de Justicia, reclamando al Gobierno que deniegue los indultos a los presos y desista de su intención de derogar o modificar el delito de sedición. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



El Gobierno está convencido de que la normalidad se abre paso en Cataluña cada vez más, también en lo que tiene que ver con la agenda del Rey en esta comunidad, como prueba el hecho de que, por primera vez en años, vaya a haber representantes de la Generalitat en los actos en los que participará Felipe VI en Barcelona.



En concreto, las fuentes gubernamentales consultadas destacan que el Rey esté este miércoles en Cataluña y que se vaya a ver con representantes del Gobierno de Cataluña, y garantizan que Felipe VI hará agenda en esta comunidad "siempre que se necesite y se requiera, con total normalidad".



De este modo, el Ejecutivo ha vuelto a restar importancia al hecho de que el presidente catalán, Pere Aragonés, no vaya a participar este miércoles en la cena de inauguración de la XXXVI Reunión del Círculo de Economía, porque considera significativo que sí vaya a estar la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, de ERC. Además, finalmente Aragonès sí que coincidirá este miércoles con el Rey en un encuentro con empresarios previo a esa cena.



ERC SE ESTÁ "AMOLDANDO"



Las fuentes consultadas valoran, en este sentido, que ERC se está "amoldando a las circunstancias" de gobernar la Generalitat, "por fin", aunque reconocen que sus socios de coalición de Junts "no se lo están poniendo fácil".



Es más, Moncloa prevé que la formación del expresident fugado Carles Puigdemont siga torpedeando el proceso de diálogo que ya están impulsando el Gobierno y ERC, desde la presidencia de la Generalitat, aunque fuentes gubernamentales descartan que vayan a lograr boicotearlo.



La visita del monarca a Barcelona se produce así en un contexto completamente distinto a la anterior, en pleno deshielo entre el Gobierno y la Generalitat, tras la llegada en mayo de ERC a la presidencia del Govern



Lejos queda la polémica que protagonizó el Gobierno el pasado mes de septiembre cuando impidió que el Rey participara en un acto judicial en Barcelona, por la cercanía del aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la sentencia de inhabilitación que se iba a dictar para el expresidente de la Generalitat Quim Torra.



Casi un año después, Cataluña ha celebrado elecciones y ERC, con quien el Gobierno ya mantiene buenas relaciones en el Congreso como socio parlamentario, ha logrado imponerse a Junts y hacerse con el liderazgo del nuevo Govern.



En este contexto se producirá, previsiblemente en junio, la primera reunión bilateral entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y Aragonés en la Moncloa; un encuentro que servirá para retomar oficialmente el proceso de diálogo entre las dos administraciones, y que tendrá continuidad en la llamada mesa de diálogo.



LOS INDULTOS, INMINENTES



Y antes de esa reunión, el Gobierno quiere abordar "a la mayor brevedad posible" los indultos a los condenados por el procés, en un intento también de avanzar hacia esa normalidad, por la vía de la "convivencia" y la "concordia", en palabras de Sánchez.



Por otra parte, el Gobierno critica que quién está ahora poniendo en cuestión al figura del monarca es el PP, con la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A este respecto, Moncloa se muestra preocupada por que la presienta madrileña actúe como si desconociera la Constitución.



Por ello, las fuentes consultadas insisten una vez más en exigir "respeto" a todas la formaciones hacia la figura del Rey, porque "no está en la política partidaria".