España.- Casado y Abascal se burlan de Sánchez en el Congreso por su "cumbre bilateral" con Biden

09-06-2021



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Los presidentes del PP, Pablo Casado, y de Vox, Santiago Abascal, han aprovechado la sesión de control de este miércoles en el Pleno del Congreso para mofarse del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que llamó "cumbre bilateral" con el presidente estadounidense Joe Biden pese a que las imágenes reflejaron una conversación de pasillo de menos de un minuto.



Ambos han utilizado parte de su intervención para recordar el episodio e ironizar sobre su duración. "¿Por qué ataca la unidad y la igualdad de los españoles? Para contestar a esta pregunta tiene cinco veces más tiempo que incluso para perseguir a Biden", ha empezado diciendo Casado.



El líder del PP ha lamentado la imagen dada en Bruselas y ha recordado las palabras del presidente de la Generalitat Josep Tarradellas advirtiendo de que en política se puede hacer todo menos el ridículo. A su juicio, el "monólogo" de Sánchez "detrás de Biden" fue "penoso" y "causó vergüenza ajena a todo el mundo".



SÁNCHEZ 'VENDE' LA CUMBRE EN ESPAÑA



"No sé si le dio tiempo a contarle sus hazañas diplomáticas en el Magreb o su rescate a empresas chavistas con los fondos europeos", ha censurado, ante lo que Sánchez le ha reprochado que no se alegre de que Madrid vaya a acoger el próximo año la cumbre de la OTAN. "Pero como nos conocemos, ya sé que las buenas noticias para España usted las lamenta y las malas noticias usted las celebra", ha lamentado.



Sin embargo, Casado ha asegurado que esa celebración en España estaba prevista para el año 2019 pero no pudo celebrarse por la "inestabilidad" que promueve el PSOE. "En medio minuto quedó usted desnudo a la vista de todo el mundo como el emperador del cuento", ha insistido.



Abascal tampoco ha dejado pasar la ocasión para burlarse del encuentro. Si la charla "de 30 segundos" con Biden fue para Sánchez una cumbre bilateral, ha dicho que las preguntas de la sesión de control le deben parecer "como la guerra de los Cien Años".



Y ha "prestado" al presidente siete segundos que le sobraban de su turno de intervención. "Para su próxima cumbre bilateral, que seguro que los aprovecha bien", ha ironizado.