España asegura que defenderá la soberanía de Gibraltar "con uñas y dientes"

Madrid, 16 may (EFE).- La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, aseguró este miércoles que el Gobierno español defenderá con "uñas y dientes" la soberanía de Gibraltar, colonia británica en el sur de España.

González Laya respondió así en una sesión parlamentaria a una interpelación del portavoz del partido de ultraderecha Vox, Iván Espinosa de los Monteros, sobre las medidas que adoptará el Ejecutivo español para proteger la soberanía de España frente a otros países.

La ministra dijo que el Gobierno español defenderá la soberanía de Gibraltar a la vez que adopta medidas que acaben, entre otras cuestiones, "con la competencia fiscal injusta o con las violaciones de la protección del medio ambiente".

"Se puede defender la soberanía e impulsar la resolución de problemas concretos que durante trescientos años no se han resuelto", apostilló.

El portavoz de Vox, tercera fuerza en el Congreso de los Diputados o Cámara baja del Parlamento español, recriminó a la ministra que desde que tomó posesión hace 18 meses la política exterior del Gobierno español "no ha dejado conflicto territorial sin empeorar", con un "deterioro" del peso de España en el exterior.

España y el Reino Unido firmaron en 2019 un tratado fiscal que regula las relaciones con Gibraltar para evitar que, según señaló entonces el Gobierno español, "sea un foco de competencia fiscal desleal".

Se trata del primer Tratado fiscal desde el Tratado de Utrech de 1713 por el que este territorio pasó a la Corona británica.

Los compromisos entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar tras el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, prevén también que este territorio no adoptará medidas que reduzcan el nivel de protección medioambiental establecido por la UE.