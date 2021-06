España.- Abascal pone al Gobierno fuera de la ley con los indultos y Sánchez censura que prefiera soluciones franquistas

26-05-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en una sesión de control al Gobierno, a 26 de mayo de 2021, en el Congreso de los Diputados, Madrid, (España). La crisis diplomática abierta con Marruecos, los planes del Gobierno para la presente legislatura, y los indultos de los presos del procés, copan este miércoles las preguntas que los grupos de la oposición formularán al Ejecutivo en este Pleno de control. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



El presidente asegura que sigue los pasos de la Constitución en Cataluña, "no solo en su escrito, sino también en su espíritu"



El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha situado al Gobierno como "ilegal" si concede los indultos a los presos del 'procés', frente a lo que el presidente Pedro Sánchez ha defendido su propósito de "propiciar el diálogo y el acuerdo" con Cataluña.



"Ustedes tienen otra propuesta, la de hace 80 años --ha reprochado Sánchez acusando a Vox de añorar el franquismo--. La nuestra es la Constitución española y la defensa de los valores constitucionales, entre los que se encuentran la concordia y la convivencia".



Los indultos han ocupado una parte importante del 'duelo' entre Abascal y el jefe del Ejecutivo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, ya que demuestran, para el líder de Vox, que Sánchez "no tiene freno ni escrúpulos" con tal de mantenerse en el poder.



"Ha demostrado que está dispuesto a lo que haga falta, a cualquier mentira, traición o ridículo", ha denunciado Abascal acusando a Sánchez de "traicionar" al Rey, al Tribunal Supremo y a la justicia" con la concesión de los indultos.



También le ha reprochado su pacto de Gobierno con Podemos o los acuerdos con Bildu. De todo ello, Abascal ha asegurado que Sánchez "acabará pagando". "Y esperemos que sea delante de un tribunal", ha pedido.



PROBLEMA DE CONVIVENCIA Y POLÍTICO EN CATALUÑA



El jefe del Ejecutivo ha lamentado que el líder de Vox siempre parta de la premisa de que preside un Gobierno ilegítimo y rechace a todos los partidos excepto al propio Vox y al PP. "Tachan de ilegítimos a los grupos parlamentarios cuando ustedes añoran el tiempo de hace 80 años, añoran el franquismo", ha reprochado.



Así, Sánchez ha defendido que en Cataluña existe un problema "de convivencia" y un problema "político" que se debe resolver y ha preguntado a Vox si su solución también pasa por medidas por las que se adoptaban durante la dictadura.



Frente a esto, ha asegurado que él sigue los pasos de la Constitución, "no solo en su escrito sino también en su espíritu", para "propiciar el diálogo y el acuerdo" dentro de la legalidad democrática y la Carta Magna.



EL RESPALDO DEL GOBIERNO



El debate continuó minutos después con el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que acusó a Sánchez de "mentir" a los españoles por haber prometido antes de las elecciones que no iba a haber indultos políticos y que iba a traer a Puigdemont. "El Gobierno ya no cuenta con el respaldo de los españoles fuera de esta Cámara", ha dicho, recordando la manifestación de la Plaza de Colón.



A su juicio, incluso Felipe González y buena parte de los votantes socialistas rechazan el indulto de los políticos independentistas: "Van a dejar el PSOE como un erial", augura.



La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha recalcado que tener respaldo en el Congreso supone contar con apoyo social ya que el Parlamento representa a la ciudadanía, salvo que se pretenda insinuar "una cosa distinta". La dirigente socialista ha emplazado a Vox a "aportar algo que sirva a Cataluña y a España", ya que, "mientras tanto, lo único que hacen es enredar y mentir".