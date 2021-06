El ministro de Salud insiste a los colombianos para que se vacunen contra la covid

Una enfermera inyecta una dosis de una vacuna contra la covid-19 el 4 de junio de 2021 en uno de los centros comerciales adecuados para la vacunación masiva en Cartagena de Indias (Colombia). EFE/RICARDO MALDONADO ROZO

Bogotá, 16 jun (EFE).- El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, insistió este martes en la necesidad de que las personas priorizadas para recibir la vacuna contra el coronavirus acudan a las citas programadas con el fin de frenar las altas cifras de contagios y muertes, principalmente en adultos de entre 50 y 69 años.

El funcionario advirtió que este grupo poblacional no han asistido con regularidad a los puntos de vacunación y por esa razón solo el 50 % de ellos ha recibido al menos la primera dosis.

"A pesar de llevar dos semanas con el grupo de más de 50 (años) abierto, tenemos solo un 50 % de cobertura, así que la invitación es a vacunarse, porque también se puede morir por el covid", aseguró Ruiz, quien además destacó que el país tiene disponibilidad de vacunas en todos los municipios.

El ministro explicó que es posible que las personas que hacen parte de este grupo crean que tienen menos riesgos frente al virus, por lo que reiteró que los cuidados deben continuar y la mejor opción es vacunarse para evitar complicaciones y la muerte por la enfermedad.

Colombia registró el martes el cuarto récord consecutivo de muertes por covid-19, con 599 fallecidos, y se aproxima con rapidez a los 100.000 fallecimientos inmersa en la peor racha de la pandemia.

LOS RIESGOS CONTINÚAN

El país totaliza 3.802.05 casos positivos, de los que 96.965 han fallecido, pero este pico, el tercero y más mortal desde el comienzo de la emergencia sanitaria, ha afectado en mayor proporción a personas entre 50 y 69 años.

"De pronto la gente de 50 ó 40 años cree que no tiene riesgo, pero las estadísticas nos dicen que hoy son el grupo que está aportando más mortalidad", alertó el ministro.

Ruiz subrayó que este grupo sigue siendo susceptible al virus, lo que hace que el riesgo de contagio se mantenga porque "desde el 5 de mayo presentamos un nuevo pico que genera una afectación muy alta especialmente en Bogotá".

De los 599 muertos de ayer, 147 tenían entre 50 y 59 años, mientras que 150 estaban en el rango de edad de 60 a 69. Los grupos que menos muertes registran son los mayores de 80 años, que fueron priorizados en la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación.

"Ante a los retos que implica la vacunación hoy hacemos un llamado a la población para que concurra a los puntos de vacunación. Desde ayer se tomó la decisión que, para agilizar el proceso de vacunación las personas de 45 años en adelante no requieren agendamiento ni estar inscritos el portal Mi Vacuna, solo debe llegar con la cédula (de ciudadanía) y recibir la dosis", insistió Ruiz.

En el país se han aplicado 13.390.951 vacunas contra la enfermedad, de los laboratorios Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, de las cuales 3.980.118 corresponden a segundas dosis.