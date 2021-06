El estado mexicano de Baja California reconoce el matrimonio igualitario

Fotografía cedida este miércoles, por All Out, donde se observa a integrantes de la comunidad LGBT, durante una manifestación en la ciudad de Mexicali, estado de Baja California (México). EFE/All Out/SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO).

Ciudad de México, 16 jun (EFE).- El estado mexicano de Baja California se sumó este miércoles a una veintena de regiones que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo con la aprobación de una reforma en el Congreso local.

Apenas un día después de una votación similar en Sinaloa, también en el noroeste del país, el Congreso de Baja California aprobó por 18 votos a favor, cuatro en contra y una abstención reconocer el matrimonio civil de parejas del mismo sexo.

"Lo que buscamos es cambiar paradigmas y abrirle un espacio al respeto, al amor y a la empatía. Por eso mi voto es a favor", expresó en el pleno la diputada Miriam Cano, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y autora de la iniciativa.

Desde 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) declaró inconstitucionales los códigos civiles estatales que impiden los matrimonios del mismo sexo, pero casi un tercio de los estados se resisten a reformar su ley, por lo que parejas aún deben interponer amparos legales para acceder al derecho.

El reconocimiento de esta garantía en Baja California, frontera con Estados Unidos, ocurre tras una larga lucha en la actual legislatura local, que rechazó dos veces la iniciativa de la diputada Cano Núñez con una fuerte oposición del derechista Partido Acción Nacional (PAN).

Previo a la votación, las organizaciones All Out y Frente Político de Mujeres Jóvenes de Baja California se unieron para manifestarse a favor de este derecho a nivel nacional, con proyecciones que también ocurrieron en el estado de Yucatán, en el extremo opuesto del país.

"Baja California tenía diez años luchando por el matrimonio igualitario y en 2020 faltó tan solo un voto para su aprobación. Hoy, un año después, me siento feliz por la decisión del Congreso", manifestó Karolyna Pollorena, vocera del Frente Político de Mujeres Jóvenes de Baja California.

La aprobación del matrimonio igualitario en Sinaloa y Baja California cobra relevancia por ocurrir en junio, considerado el mes del orgullo de la diversidad sexual.

"Hay que reconocer el trabajo que realizan los colectivos de la diversidad en Baja California, que gracias a su incansable labor de cabildeo, este día estamos votando una iniciativa garantista", concluyó la diputada Evangelina Moreno Guerrero.

Andrés Forero Ordóñez, gerente de campañas de All Out en América Latina, avisó que seguirán presionando hasta que los 32 estados del país oficien matrimonios igualitarios, con su próximo objetivo en Yucatán.

"Esta fue la última de una serie de acciones de presión que llevamos realizando durante los últimos meses por la legalización del matrimonio igualitario en todo México", declaró.