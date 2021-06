Ecuador.- Lasso deroga la seguridad militar para hijos de exmandatarios y cargos del Gobierno de Ecuador

24-05-2021 El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR FRANKLIN JACOME



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha derogado un decreto que extendía el beneficio de la seguridad de las Fuerzas Armadas a los hijos de expresidentes, ex vice presidentes y cargos del Gobierno del país latinoamericano, en aras de la "austeridad" que proclama desde que asumió el cargo.



A través del Decreto Ejecutivo 75, ha establecido que la Casa Militar Presidencial proporcionará seguridad y protección únicamente al presidente y al vicepresidente, en este caso Alfredo Borrero, así como a sus cónyuges. La protección también se extiende hasta el secretario general de la Administración Pública y Gabinete, Iván Correa.



En el documento, recogido por el diario 'El Comercio', ha advertido que no se proporcionará seguridad y protección a familiares del presidente, vicepresidente, ministros y secretarios de Estado a menos que, de forma excepcional y sobre la base de un informe de riesgo, se determine "la necesidad imperiosa de proporcionar protección a personas que por su perfil se encuentren en condición de recibir dicha protección".



La seguridad que actualmente proporciona la Casa Militar a familiares de expresidentes y ex vice presidentes se retirará dentro de 30 días.



El decreto derogado, el 1319, fue suscrito el 3 de mayo de 2017 por el expresidente Rafael Correa, a tres semanas de concluir su mandato.