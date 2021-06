Después de Cristiano y la Coca-Cola, Pogba retira botella de Heineken

EnfoqueLa plácida 'tercera edad' del mito Ronaldo Por Pablo MELIAN =(Fotos)= Budapest, 16 Jun 2021 (AFP) - De vuelta de todo, Cristiano Ronaldo disfruta a los 36 años de una plácida 'tercera edad'. "Lo que venga será bueno", dijo antes de estamparle un doblete a Hungría (3-0). Pelear la segunda Eurocopa consecutiva, más récords y un posible cambio de club aparecen en su horizonte.Por encima del bien y del mal, CR7 siempre da que hablar. Ya sea por el concienzudo examen de su acreditación al que le sometió un vigilante a su llegada al estadio el martes o por el 'viral' boicot que hizo de Coca-Cola en la rueda de prensa previa al partido.Grabado por las cámaras, Ronaldo llegó y retiró de la mesa dos latas de la popular bebida para plantar una de agua y transmitir un mensaje de vida saludable.El gesto de la persona más seguida en Instagram (294 millones de 'followers') lleva desde el lunes dando la vuelta al planeta.'Coca-Cola Killer', le calificó el diario deportivo portugués Record y el internacional francés Paul Pogba siguió su ejemplo al retirar una cerveza de la mesa antes de su conferencia de prensa. - Vienen curvas - En lo deportivo, con casi dos décadas al máximo nivel, el portugués juega para agrandar su leyenda. Con un palmarés kilométrico, al que solo le falta el Mundial, Ronaldo disputa la Eurocopa intentando emular a España, única selección capaz de encadenar dos títulos, en 2008 y 2012.El martes en Budapest, ante 68.000 espectadores, cuando fue abucheado e insultado cada vez que tocaba el balón, Ronaldo maquilló una mala tarde con dos goles tardíos que certifican su condición de 'Mister Eurocopa': rompió su empate con Michel Platini y se situó como mejor goleador histórico del torneo con 11 tantos.'Despertaron a la bestia', tituló este miércoles Record.Antes, al saltar al césped como titular, había llevado a 22 su récord de partidos en el torneo y se había convertido en el primer futbolista que juega en cinco ediciones.Ahora vienen curvas para Portugal, que el sábado visita en Múnich a una Alemania herida tras caer 1-0 ante Francia en su estreno el martes. Y luego cerrará la primera fase de nuevo en Budapest contra Francia.Frente a dos de las potencias históricas del continente, Ronaldo ya está en condiciones de asaltar el increíble récord de 109 goles en partidos internacionales que tiene el iraní Ali Daei. Tras su bocado ante Hungría, está únicamente a tres. - ¿Futuro lejos de la Juventus? - Y más allá de la Eurocopa, su futuro en la Juventus, en la que ha cumplido como goleador implacable en sus tres temporadas, pero no ha conseguido que el club gane la Champions.Con sus cinco 'Orejonas' (una con el Manchester United y cuatro con el Real Madrid), Ronaldo se puede permitir elegir el proyecto que le permita optar a una histórica sexta corona."No me hace cosquillas. Si tuviera 18 o 19 años, creo que no dormiría pensando en mi futuro. Pero tengo 36 años y lo que ocurra al final será lo mejor", dijo el martes sobre el presunto interés de grandes escuderías del continente."Estoy concentrado en la Eurocopa. El récord más bonito sería ganarla dos veces seguidas", subrayó. pm/gh