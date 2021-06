Coronavirus.- Johnson llamó "incompetente" a Hancock en un mensaje que envió a Cummings, según el exasesor del 'premier'

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, llamó "incompetente" al ministro de Salud, Matt Hancock, en un mensaje que envió a su exasesor Dominic Cummings, según ha revelado el propio Cummings en un publicación en su blog.



En ella, Cummings arremete de nuevo contra Hancock y su versión de la gestión de la pandemia en Reino Unido, que ha tildado de "ficción", e incluye capturas de pantalla de mensajes enviados a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp supuestamente entre el exasesor y el 'premier' el 27 de marzo de 2020.



En uno de ellos, Cummings destaca el aumento de la capacidad de realizar pruebas diagnósticas de la COVID-19 en Estados Unidos y critica a Hancock por decir que era "escéptico" sobre el cumplimiento del objetivo marcado. Johnson supuestamente responde "totalmente [censurado] incompetente".



Otro mensaje publicado por el exasesor habla sobre las dificultades de conseguir respiradores para los pacientes de COVID-19. "Es Hancock. Ha sido un incompetente", responde el primer ministro británico, ha recogido la BBC.



En otra comunicación, esta vez el 27 de abril, el primer ministro parece llamar a la situación concerniente a los equipos de protección individual (EPI) en Reino Unido "un desastre" y sugiere desviar algunas de las responsabilidades de la gestión de la pandemia al 'número dos' del Gobierno británico, Michael Gove. "No puedo pensar en nada más que en sacar a Hancock y poner a Gove", puede leerse.



Downing Street aún no ha reaccionado a la publicación de los mensajes. Cummings ha arremetido contra Hancock anteriormente, acusándole de "mentir" sobre varios aspectos de la gestión de la pandemia en Reino Unido, sobre todo en cómo lidiar con la enfermedad en las residencias de ancianos británicas.



El exasesor de Johnson, muy crítico con el ministro, afirmó que Hancock "debería haber sido despedido por al menos 15 o 20 cosas", incluidas "mentiras" en "múltiples ocasiones", como en reuniones del gabinete y a la ciudadanía.



Johnson ya afirmó que las acusaciones de Cummings no son "reales" y mostró su "completa confianza" en Hancock. El ministro de Salud británico, por su parte, tildó las acusaciones de "falsas" y dijo que el Gobierno "siempre" ha sido "honesto" con la ciudadanía.