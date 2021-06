Coronavirus.- Bolsonaro vuelve a arremeter contra la vacuna CoronaVac y dice que no tiene "credibilidad"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha vuelto a cargar contra la vacuna contra la COVID-19 CoronaVac, desarrollada por el Instituto Butantan en colaboración con la farmacéutica china Sinovac, y ha afirmado que carece de estudios científicos y que no tiene "credibilidad".



"La segunda más utilizada aquí en el país, CoronaVac, su vida útil es de alrededor de seis meses y mucha gente la ha tomado y no desarrolla ningún anticuerpo", ha señalado Bolsonaro en una entrevista en televisión, recogida por UOL. El citado medio destaca que la entrevista fue favorable al presidente y no se rebatieron sus argumentos.



"Esta vacuna aún no tiene pruebas científicas", ha agregado, antes de comparar el biológico con el desarrollado por Pfizer. "Firmamos un contrato ahora con 200 millones de vacunas de Pfizer, que tiene más credibilidad que otro que se distribuyó recientemente y sigue distribuyéndose", ha indicado, sin mencionar específicamente a CoronaVac. Bolsonaro ha minimizado la gravedad de la pandemia en reiteradas ocasiones y también ha lanzado mensajes en contra de las vacunas.



Las vacunas contra la COVID-19 que se aplican en Brasil, el tercer país más golpeado por la pandemia del mundo, han sido autorizadas por la Agencia nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa). Todas ellas se han sometido a evaluaciones por parte del organismo regulador, que ha demostrado su eficacia, calidad y seguridad tras llevar a cabo ensayos clínicos con miles de personas.



El plan de vacunación de Brasil, que ha contabilizado más de 17,5 millones de contagios y más de 490.000 fallecidos, comenzó con CoronaVac, cuya eficacia global para prevenir casos de COVID-19 es del 50,3 por ciento, de un 78 por ciento para prevenir casos leves y de un 100 por ciento para casos moderados y graves. Actualmente, según datos del Ministerio de Salud, el 52,7 por ciento de las dosis distribuidas en todo el país son CoronaVac.